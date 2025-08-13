Necesidad, no un lujo: cambiar de teléfono móvil no es un capricho si tu smartphone tiene alguno de estos problemas

En España los móviles cada vez nos duran más. No es raro, cada vez tienen mejores especificaciones y cada vez cuestan más. El precio medio supera ya con creces los 300 euros.

Además, las marcas se esfuerzan en mejorar la resistencia de sus móviles, y atrás quedaron las pantallas partidas a la mínima y las muescas notables en los laterales.

Con todo, es normal cambiar de modelo cada cierto tiempo, en función de las necesidades, del modelo que tengamos, etc. Es algo subjetivo, pero hay parámetros que podemos tener en cuenta de forma objetiva a la hora de cambiar de móvil.

Hay poca memoria

Uno de los principales motivos de cambio de móvil es porque se nos ha quedado sin espacio. Esto es normal si tenemos un modelo de 64 o 128 GB, pero no tanto si tiene más.

Quizás podamos alargar un poco la vida útil si le ponemos una microSD, suponiendo que nuestro modelo sea compatible, pero al cabo de un tiempo es posible que ni esto sirva.

En este caso es buena idea optar por un nuevo móvil que tenga, por lo menos, 256 GB, y al precio que están es casi mejor ya elegir uno de 512 GB si hacemos muchas fotos y, sobre todo, vídeos.

Batería degradada

Si un móvil lleva con nosotros tres o cuatro años es posible que empecemos a ver cierta degradación en la batería. Si es el caso, podemos cambiarlo, pero antes es mejor preguntar por el reemplazo de la misma.

Quizás hablemos de un gasto de 50 ó 60 euros, pero si el resto del móvil no da problemas, desde luego que merecerá la pena ante la otra opción, que es desembolsar 5 o 6 veces más dinero por un móvil nuevo.

Eso sí, siempre que sea posible elijamos una batería original, ya que es una pieza que requiere de ciertas certificaciones y el ahorro de precio por elegir una de segunda marca no suele compensar.

Por otro lado, podemos cambiar los hábitos de uso o usar una batería portátil externa, pero no parece algo sostenible a medio plazo.

Aplicaciones incompatibles

Esto suele ser algo más inusual porque los desarrolladores suelen hacer compatibles sus aplicaciones y juegos con móviles bastante antiguos, pero en el caso de que haya apps importantes que no podamos usar, hay que cambiar de modelo.

Es posible que podamos optar por usar servicios web de esa misma empresa, o alternativas similares, pero si el móvil no soporta un cierto número de apps, es posible que su rendimiento no sea el mejor.

Escaso rendimiento

Y esa es otra de las motivaciones para cambiar de móvil. Al ser un aparato que usamos en todo momento, el esperar a que abra apps, que se quede bloqueado en ocasiones o que tarde en hacer una foto es un problema.

Es mayor cuanto más usamos el móvil, pero aunque sólo sea para hacer las tareas básicas, si el rendimiento ya es malo, es el momento de empezar a considerar otras opciones.

Fallos en la pantalla

Cuando una pantalla muestra daños lo primero que tenemos que hacer es copiar nuestros datos fuera del móvil. Quizás podamos seguir usándolo, pero si va a más y de pronto se apaga tendremos un problema.

Cambiar una pantalla es costoso y, al contrario de lo que pasa con la batería, no suele salir a cuenta. Una pantalla OLED, como la de la mayoría de móviles, cuesta quizás la mitad que un modelo nuevo.

Cómo elegir el nuevo móvil

A la hora de seleccionar un nuevo móvil hay que tener muchas cosas en cuenta, algunas de ellas muy subjetivas, como el diseño o el tamaño, pero otras son bastante objetivas.

Lo mejor es optar por un terminal que tenga un soporte de actualizaciones grande. Además, es buena idea que su batería se haya probado para aguantar muchas cargas. Aquí Samsung es la que más destaca.

Por otro lado, la memoria es clave y, siempre que sea posible, es mejor optar por modelos de 512 GB. OPPO y VIVO suelen ofrecer memorias elevadas en sus modelos de gama media o alta.

El precio es otro factor importante y, aunque nunca hay que elegir sólo en función de este parámetro, la relevancia que tiene en España nos hace que no podamos despreciarlo. Xiaomi suele ser la mejor parada en este apartado.

Por último, si no queremos problemas con gestión de memoria, de apps en segundo plano y demás, lo mejor es elegir una marca con una interfaz muy sencilla de Android, como Google o Motorola, lo que evitará tener problemas de software añadidos.

Si buscamos modelos de gama media, con una buena batería, buena cámara, suficiente memoria interna y pantalla decente, pero cuyo precio no se vaya cerca de los 1.000 euros, estas son unas buenas opciones:

En el caso de que busquemos móviles de gama alta, ya es raro que elijamos uno u otro, fallemos en uno de los motivos principales. Todos tienen buenas pantallas, mucha memoria interna, buenas baterías y cámaras de primera división.

Ahí el factor diferencial del diseño, las prestaciones avanzadas de cámara o cosas como la carga rápida pueden ser lo que nos hagan decantarnos por uno u otro.