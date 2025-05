Este Samsung de última generación es el chollo del momento en Carrefour

Hace menos de dos meses Samsung presentó en España sus nuevos modelos de gama media, los Galaxy A56, A36 y A26, que ya pudimos analizar a fondo. Estos dispositivos estaban pensados para el público medio de países como el nuestro, que buscan pagar entre 300 y 400 euros. La cuestión es que si bien tanto el A36 como el A26 entraban en ese rango, el A56 no lo hacía. Hasta ahora.

Ya empezamos a ver las primeras ofertas de este modelo, que cuenta con una memoria interna notable, de 256 GB, a menos de 400 euros. En concreto lo hemos encontrado en Carrefour a un precio de 375,99 euros online. Se trata del modelo con 8 GB de RAM. Es una rebaja sustancial ya que esa variante se puso a la venta a 529 euros.

Manuel Ramírez El Androide Libre [Siete días con el Galaxy S25 Ultra: análisis a fondo de la última bestia Samsung tras pasar un año con su predecesor]

Este terminal destaca por su construcción de cristal y metal que recuerda a los Galaxy S, así como por un módulo de cámara que parece flotar. La estética no es arriesgada ni rompedora, pero sí muy elegante y sobria, justo lo que buscan muchos usuarios.

Análisis de los Samsung Galaxy A56, A36 y A26 Alvarez del Vayo

Destaca su pantalla de 6,7 pulgadas con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Además, el brillo máximo es mejor que el de otros modelos y el brillo pico roza los 2.000 nits, lo que hace que se pueda usar perfectamente en exteriores incluso a plena luz.

Sus cámaras también son muy correctas, con una cámara principal de 50 Mpx y un ultra gran angular de 12 Mpx. La única pega en este aspecto es que no tiene un teleobjetivo, sino un macro de 5 Mpx como tercer sensor. No obstante, es cierto que la mayoría de móviles de este segmento de precio no lo tienen tampoco y que la mayoría de usuarios no valora tanto el zoom como el gran angular.

Samsung Galaxy A56, A36 y A26 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La batería es otro de los aspectos positivos de este modelo, con 5.000 mAh y nada menos que 45 W de carga rápida, que podría no parecer mucho, pero es lo mismo que tienen los Galaxy S que cuestan tres o cuatro veces más. Eso sí, no tenemos cargador en la caja, como ya viene siendo normal en la Unión Europea por las reglamentaciones existentes.

Se trata de un móvil muy adecuado para recomendar por su política de actualizaciones, mejor que la de sus rivales, por su interfaz, por la buena imagen de marca de Samsung... Además destaca en pantalla, batería y dispone de cámaras decentes y suficiente memoria interna. Una apuesta segura.