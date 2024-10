Realme GT 7 Pro es oficial para España: uno de los primeros móviles con Snapdragon 8 Elite

El anuncio del Snapdragon 8 Elite puede ser el más importante del año para el sector de móviles Android; hablamos del procesador más potente disponible en la plataforma, y no es de extrañar que la mayoría de las marcas, como Samsung, Xiaomi y HONOR, se haya dado prisa en confirmar que lo usarán en sus próximos móviles. Y tampoco es de extrañar que todas reclamen ser la primera en conseguirlo.

El anuncio de hoy del realme GT 7 Pro es muy esperado, pero también muy extraño. La compañía afirma que el suyo es el "primer móvil con Snapdragon 8 Elite"; el pequeño problema es que ayer, en la conferencia de Qualcomm, Xiaomi afirmó que su Xiaomi 15 iba a suponer "el debut global del Snapdragon 8 Elite". Como suele ocurrir con el marketing, la verdad probablemente estará a medio camino entre ambos anuncios, pero al usuario final debería importarle poco todo este lío; lo importante es que se acercan móviles muy potentes.

Realme ha compartido un dato que representa todo un récord en el sector de los smartphones. El Snapdragon 8 Elite del Realme GT 7 Pro ha conseguido superar los 3 millones de puntos en AnTuTu, una de las apps de 'benchmark' más veteranas; es la primera vez que se supera esa cifra, y aunque la puntuación en AnTuTu (y los benchmarks en general) ya no es motivo para comprarse un móvil, no deja de ser una gran demostración de la potencia del chip.

Por supuesto, de nada sirve semejante potencia si no está bajo control, y el trabajo de realme será asegurarse de que las temperaturas están bajo control, y que el móvil y el sistema operativo están diseñados para aprovechar el chip. Aunque realme no ha publicado fotografías ni detalles técnicos del nuevo GT 7 Pro, sí que ha confirmado su lanzamiento en España en noviembre de este año; por lo tanto, puede que técnicamente sí sea el primero con este procesador en llegar a nuestro país, ya que Xiaomi no suele lanzar sus móviles al mismo tiempo en todo el mundo.

Por lo tanto, es de esperar que en las próximas semanas se vayan conociendo más detalles de este realme GT 7 Pro, incluyendo su diseño y características únicas. Recordemos que la marca GT, de móviles de gama alta, volvió hace poco a España, con el lanzamiento del realme GT 6; el fabricante pasó dos años centrado en las gamas medias y bajas, con la gama número y la gama C. Esto hará que el realme GT 7 Pro sea lanzado muy pocos meses después del realme GT 6, pero para el año que viene la compañía debería volver al ritmo habitual de lanzamientos.