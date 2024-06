He probado el realme GT 6: pisando fuerte con un móvil repleto de especificaciones, con IA y gran fotografía

A primeros de junio realme anunció que su icónica marca realme GT volvería a España y lo ha hecho pisando fuerte según recogemos en el análisis de EL ESPAÑOL - El Androide Libre. La fotografía funciona muy bien en circunstancias de poca luz y pone la tilde con el modo de visión nocturna en el vídeo. Lo que significa que se dará luz a momentos oscuros en los que suele ser prácticamente imposible grabar.

El realme GT 6 está disponible en España a un precio de 699,99 euros en la variante de 12 + 256 GB y 799,99 euros en la de 16 + 512 GB (en oferta hasta el 4 de julio con un rebaja de 100 euros en ambas variantes y 120 euros si no se adquiere el paquete gratuito). Primero llama poderosamente la atención poder grabar en entornos con poquísima luz, pero los 6.000 nits de brillo de su pantalla OLED 3D es otro de sus puntazos al igual que sucede con su carga rápida de 120 W.

La compañía china sigue apostando por ofrecer ese punto extra de calidad en cada uno de sus lanzamientos con una renovación exquisita para apuntalar ciertos aspectos que ha estado edificando en estos años que lleva en España. Desde el rango de la gama baja ha sido capaz de labrarse un nombre y seguir ganando adeptos que entienden que no es una marca que se quede en su zona de confort, sino al revés, que progresa adecuadamente alejándose de sus espacios seguros.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

Y siempre desde la máxima del equilibrio en el precio. Hay otro detalle, aparte del diseño con esa franja metálica a modo de espejo para el módulo trasero de cámaras, que no hay que dejar escapar: estrena el chip Snapdragon 8s Gen 3 anunciado en marzo de este año, que destaca por su gran rendimiento y su gran eficiencia en el consumo energético para ser uno de los chips más relevantes del año.

Pantalla y potencia

La pantalla del realme GT es una OLED 3D de 6,78 pulgadas con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz para la mayor fluidez en las animaciones que se generen en el panel; un aspecto que cuidan ya todos los fabricantes y que realme sabe apreciar en cada uno de los móviles que lanza en España.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

Lo mejor de la pantalla es su pico de brillo de 6.000 nits para contraatacar esos momentos en los que la luz del sol incide directamente en la pantalla y se hace difícil ver o leer algo. Este detalle es uno de los valores más apreciados del nuevo realme GT 6 y que se deja ver en alguna de las fotografías que se acompañan en el análisis para ilustrar la pieza.

Esta jugada por parte de realme viene acompañada de la inclusión de una batería de 5.500 mAh para que un mayor brillo no deje al usuario con un móvil inservible a las horas con poca autonomía, así que aquí también apunta maneras.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

El diseño, como no, sigue siendo otro de los baluartes de la marca china y esta vez han expandido ese lenguaje de diseño más rectangular del módulo de cámaras del realme GT 3 para que cruce de un lateral a otro como si se tratara casi de un espejo; un espejo en el que uno o una misma puede mirarse para retocarse o ver si al menos va bien peinado. El fabricante siempre ha tirado por el diseño, así que en este sentido no extraña para nada que juegue con estas experiencias para dotar a sus móviles de un grano extra de valor.

Mencionado anteriormente, el chip Snapdragon 8s Gen 3 es otra de las estrellas de este móvil. Fabricado en 4nm, eleva el nivel para ofrecer experiencias de gaming de 120 FPS en League of Legends and PUBG Mobile. Otros juegos como Call of Duty: Warzone Mobile se vale de su gran rendimiento para una experiencia magnífica a todos los niveles e incluso mejorar las de otros chips como los Dimensity 9200 y Exynos 2400.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

Acompañado por 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0 para así lanzar apps más rápidamente, abrir archivos de mayor tamaño o que los juegos carguen en segundos, incluso los más que más recursos exigen.

Rendimiento fotográfico

Sistema triple de cámaras en la trasera: principal de 50 Mpx (Sony LYT-808), cámara teleobjetivo de 50 Mpx (Samsung JN5) y ultra gran angular de 8 Mpx (Sony IMX355). En la frontal llega a los 32 Mpx para las fotos selfies o grabar vídeos para plataformas TikTok.

Manuel Ramírez Milán (Italia)

Es un móvil más juguetón en la fotografía que el realme GT 6T debido a sus tres cámaras con un teleobjetivo que ofrece un zoom 4x, y que es bien atractivo al funcionar muy bien a plena luz del día para acercarse a sujetos o planos más directos en los paisajes.

La temperatura del color aparece representada de forma real con un tono cálido que se aleja de la frialdad del GT 6T. En los tonos de la tarde noche también refleja bien el color sin 'hiperrealismos' raros. Sucede lo mismo con el enfoque automático que se produce para que la cámara automáticamente enfoque una flor en primer plano y desenfoque el resto sin que se tenga que hacer nada.

Una cámara dedicada al teleobjetivo significa que en las macro anda mejor parado para ofrecer una mejor experiencia que su hermano menor realme GT 6T. El enfoque digital permite darse algunos lujos como el zoom 10x a plena luz del día para que no se genere ningún tipo de deformación rara. A 20x sigue comportándose muy bien, y aunque el visor pueda reflejar imperfecciones, el posproceso las corregirá adecuadamente, aunque no siempre.

Puede dar una rara sensación de inestabilidad en el visor cuando está en el modo 4x del teleobjetivo, como si fuera un poco 'nervioso', pero desaparece al comprobar la foto después de aplicar el posproceso con nitidez y un enfoque correcto; aunque no siempre enfoca bien, pareciendo más bien un problema del autofocus, ya que algunas imágenes sí aparecen enfocadas y nítidas.

Vídeo grabado con el realme GT 6 Manuel Ramírez

Cuándo la luz empieza a escasear justo en el momento que desaparece el sol por el horizonte, la fotografía en general funciona muy bien ayudada del posproceso con IA que sigue a un buen ritmo. Lo único que se pierde calidad en la cámara teleobjetivo que produce ruido y falta de nitidez en fotos nocturnas. Más bien parece del enfoque automático que no acaba de centrar bien el disparo.

Y finalmente, el modo visión nocturna que, como se puede ver en la grabación hecha como ejemplo, realiza un trabajo magnífico para iluminar escenas o entornos muy oscuros. Hace lo mismo en espacios cerrados en los que, aunque hace falta una pequeña fuente de luz (una habitación total oscura le costará mucho iluminarla adecuadamente) para aclararla. Simplemente se toca el botón que aparece automáticamente, y se pasará a este modo

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

La IA funciona bastante bien en términos generales, sobre todo en la foto nocturna, pero algunas veces exagera los azules del cielo de la noche para dejar una descompensación en el color; sea del cielo comparado al color de la piel del sujeto.

Capa personalizada

Pasar de un análisis de un realme de hace dos años a uno como el realme GT 6 permite identificar el trabajo de la marca en el tiempo y el valor que aporta con una capa realme UI 5.0 basada en Android 14 que es la mejor muestra del hacer de la compañía china desde que puso los pies en España.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

Las funciones de inteligencia artificial están presentes, aunque no se tienen opciones de traducción simultanea o de chat como sí sucede con Galaxy de AI. La experiencia de realme va a la par que la misma de los móviles de HONOR con MagicOS 8.0, adelantarse a la intención del usuario.

¿Qué significa? pues que se puede hacer un toque prolongado en una imagen para llevarla directamente a las apps que más se usan en el móvil, como sería en este caso Instagram o una app relacionada con imágenes. De esta forma, se ahorran pasos y todo se hace más intuitivamente.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

Lo mismo sucede con texto, se hace una pulsación larga y se puede llevar el texto para arrastrarlo a las apps que aparecen en el lateral. Una 'rueda de apps' similar a otras capas como contenidos Edge en los Samsung Galaxy para acceder a las más usadas o las elegidas por el usuario.

Rendimiento

El realme GT 6 cuenta con una batería de 5.500 mAh que presumiblemente ofrece hasta 8 horas de juego continuas de PUBG Mobile, uno de los mejores battle royale de Android. En nuestras pruebas la verdad que responde muy bien la autonomía e incluso con el modo de visión nocturna es capaz de sobrellevar bien ese momento con un consumo alto de recursos.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

La batería pasó desde el 38 % al 30 % durante dos horas en las que se hicieron las fotos de la fotogalería y el vídeo grabado con el modo visión nocturna. La app de cámara consumió un 4,54 % del total de la batería, lo que no está nada mal al usar las distintas cámaras y selfies, pero el modo de visión nocturna se llevó el 3,34 % en 7 minutos de 14 vídeos hechos con una duración media de 5 y 15 segundos cada uno.

Del 3 al % llega en 10 minutos con un cargador de 100 W y eso que ofrece soporte a uno de 120 W. Tiene otros consumos bien interesantes: un 9 % para dos horas de reproducción de un vídeo de YouTube y un 32 % para 9 horas y 20 minutos de reproducción de YouTube.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

El sonido también nos ha dado muy buenas sensaciones con una experiencia envolvente y bien fina en agudos o medios al igual que en los graves, ya sea para consumo multimedia o echar unas partidas con el móvil. Se debe a sus altavoces estéreo y Hi-Res audio certificado. Dicho esto, el gaming también es otra de sus mejores experiencias gracias al chip Snapdragon 8s Gen 3.

¿Me lo compro?

Realme sigue labrándose un gran futuro con móviles como el realme GT 6. Muy completo en todos sus vértices y en el que también hay detalles que constatan el cariño recibido por la marca china para seguir identificándose por sí misma con detalles que aportan gran valor en su conjunto: sensor de huellas en pantalla, sistema de enfriamiento basado en vapor, sus 6.000 nits de pico de brillo, WiFi 6, 360° NFC y la distribución de sus antenas en un sistema Antena Array Matrix 2.0 para reducir la pérdida de señal.

realme GT 6 Manuel Ramírez Milán (Italia)

¿Sus puntos clave? su chip Snapdragon 8s Gen 3, su batería de 5.500 mAh con carga rápida de 120 W, su cámara principal de 50 Mpx para una buena fotografía nocturna y esos primeros pasos hacia la IA con realme UI 5.0 y el modo de visión nocturna para aclarar esos entornos oscuros en la noche.

Es un móvil que va a luchar contra el Pixel 8 aunque se aleje un poco en el precio, y no lo va a tener nada fácil porque Google está incluyendo fabulosas funciones de IA y en la fotografía se mueve muy bien en todos los terrenos. Ahora bien, realme se sigue superando a sí mismo y en algunos aspectos puede engatusar, pero hace falta ofrecer una función que sea increíble para que se llame la atención. Aquí depende de la necesidad del usuario.