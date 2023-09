Enseñar fotografía con un Xiaomi: así se usarán sus móviles como herramientas en el ámbito académico

La fotografía se ha convertido en el elemento más importante de los móviles de gama alta. Tanto es así que los grandes fabricantes se han aliado con marcas reputadas del sector para llevar al límite el software y el hardware de sus mejores móviles. En el caso de Xiaomi tenemos la colaboración con Leica, que ya se daba en sus móviles de gama alta premium, como el Xiaomi 13 Ultra, y que ahora llega a sus móviles de gama alta, los Xiaomi 13 T Series.

Ha sido en el marco de presentación de estos modelos que hemos podido asistir a una mesa redonda con el fotoperiodista Giuseppe Nucci y el académico Jordi Hernandez, profesor de la asignatura Postfotografía y Comunicación en la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona. En este evento Xiaomi ha anunciado su primer Workshop dentro del sistema universitario español. Esto deja muy claro cual es la postura de la empresa con respecto a la fotografía, más allá de las capacidades técnicas de sus móviles.

Tras la mesa redonda hemos podido ver una exposición de Giuseppe Nucci realizada íntegramente con el Xiaomi 13T Pro, demostrando que en cuanto a capacidades técnicas ciertos móviles actuales ya permiten sustituir a las cámaras profesionales. De hecho, el fotoperiodista ha remarcado en varias ocasiones cómo el no tener que llevar encima varios kilos de equipo o tener que pararse a elegir una lente le ha facilitado la tarea. En su campo es normal entrar en la zona a fotografiar, no se hace en un estudio, y la versatilidad y ligereza son valores clave.

Enseñando fotografía

LaLas personas se sienten mucho menos intimidadas cuando se les enfoca con un teléfono que con un cámara profesional con su correspondiente lente. Eso sí, saber usar un móvil no convierte a una persona en fotógrafo, y es algo que las clases permiten corregir.

El nuevo Xiaomi 13T Pro con cámara Leica

En una posterior charla con Jordi Hernandez hemos podido comprobar cómo los smartphones se han integrado profundamente dentro de la docencia fotográfica, como herramientas de apoyo pero también como herramientas para crear las obras finales. Según él "aunque no se les pidiera a los alumnos que los usaran, lo hacían" dejando claro el profesor que para los estudiantes era una herramienta importante.

En este campo Xiaomi sigue avanzando en la colaboración con Leica, manteniendo los perfiles de color Authentic y Vibrant para que sea posible sacar fotos con colores veraces y, a la vez, poder elegir tomar fotos con colores más intensos, necesarios en ciertos usos como cuando se publican las imágenes en redes sociales. Incluso las fotos realizadas con poca luz daban la sensación de salir como se ven al ojo humano, no con más claridad de lo que muestra la realidad, aunque la cámara fuera capaz de crear esa claridad de forma artificial. La mayor novedad en el software viene de los perfiles Leica personalizados, que podemos crear desde el móvil y aplicar directamente a nuestras fotos, para obtener siempre un tipo de imagen concreto, lo que es clave cuando se hace, por ejemplo, una serie fotográfica.

Diapositiva de la colaboración de Leica en el Xiaomi 13T Pro

El profesor Hernández también nos indicaba lo importante que era poder contar con herramientas para que los alumnos aprendieran la esencia de la fotografía. "Muchos de ellos aún toman distancia con los equipos profesionales, por precio o disponibilidad", pero el móvil les es algo casi innato. "Han estado desde que nacieron rodeados de cámaras, con padres que les hacían fotos" y luego siendo ellos los que las tomaban.

Ese doble enfoque de usuario y también de profesional es lógico. Según nos indicaba, su intención y esperanza era que llevaran todo lo aprendido en el aula más allá de sus trabajos y sus proyectos, que incluso pudiera cambiar la forma en la que entendían la fotografía.

Peligro de homogeneización

El profesor también nos indicaba los peligros de poder compartir de forma tan sencilla las imágenes. La homogeneización del arte es algo que no sólo pasa en fotografía, pero es esta una docencia en la que se aprecia muy bien. Por eso es tan importante no solo tener una herramienta potente, como son estos nuevos smartphones, sino también enseñar a usarlos a los futuros creativos y profesionales. Las redes sociales han creado tendencias en las que los usuarios muchas veces solo replican imágenes y poses ya vistas anteriormente. Eso no ayuda a fomentar la creatividad.

Ponencia sobre fotografía de Xiaomi

Con todo, Jordi Hernández dejaba claro que "la democratización del acceso a la fotografía era una ventaja lo suficientemente importante como para que compensara todos los posibles riesgos" que pudiéramos ver en el sistema. La "diferencia entre imagen y fotografía es clave", apuntaba Nucci, es algo que no se sabe a priori, que se tiene que aprender.

Esto, junto con la posibilidad de una exposición mucho mayor gracias a las redes sociales, puede cambiar la forma en la que la fotografía se enseña y se aprende. La implicación de Xiaomi en un proceso como este, pionero en el caso de esta empresa, puede marcar el punto de inflexión en la fotografía, dando por fin a los móviles el lugar que les corresponde, como una herramienta más de trabajo, una poderosa que permite incluso hacer cosas que otras cámaras no pueden.

