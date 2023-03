Este puede ser el plegable barato que esperábamos, cuesta poco más de la mitad que el Samsung

Aún falta un poco para que llegue un móvil plegable realmente barato al mercado. Esta tecnología aún se encuentra dando sus primeros pasos, y hasta que los fabricantes encuentren la manera de abaratar el proceso de fabricación pueden pasar años.

[Samsung Galaxy Z Fold 4, análisis: redoblando la apuesta en el software]

Eso no significa que no vaya a haber intentos de lanzar móviles baratos con pantalla flexible mientras tanto, como acaba de demostrar Tecno, una marca que ha dado que hablar este MWC por su móvil que cambia de color.

El móvil plegable más barato

El nuevo Tecno Phantom V Fold tiene el honor de ser el móvil plegable de tipo “Fold” más barato anunciado hasta ahora. Por lo tanto, tiene un diseño muy parecido al del Samsung Galaxy Z Fold, con dos pantallas, una exterior convencional y una interior flexible más grande; la idea es que siempre tengamos más espacio de pantalla disponible si lo necesitamos, sólo con abrir el móvil.

El problema de esta configuración está en el coste que supone tener dos pantallas, y una de ellas con la última tecnología. No es de extrañar que el Galaxy Z Fold 4 tuviese un precio de salida de 1.799 dólares; en cambio, este Tecno Phantom V Fold tendrá un precio de sólo 1.099 dólares.

Vale, no es que sea “barato” en el sentido más convencional de la palabra. Pero para un plegable con dos pantallas, es un precio muy bajo; si piensas que tiene “truco”, no vas desencaminado, aunque no por la razón que tal vez crees. Es evidente que Tecno ha tenido que hacer recortes para conseguir ese precio, pero no los ha hecho en las pantallas, que parecen estar a la altura.

Tecno Phantom V Fold

De hecho, la pantalla interior de 7,85 pulgadas tiene una resolución de 2296 x 2000 píxeles; son mejores datos que la pantalla del Galaxy Z Fold 4, aunque ya sabemos que la calidad de imagen no tiene por qué ser necesariamente mejor. Por su parte, la pantalla exterior es de 6,42 pulgadas con una resolución de 2550 x 1080 píxeles. Ambos paneles tienen una frecuencia de refresco de 120 Hz.

Otro detalle en el que este Phantom V Fold es superior es en la batería, que es de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W. En cuanto a cámaras, tenemos tres, una principal de 50 Mpx, un telefoto con zoom de dos aumentos también de 50 Mpx y un gran angular de 13 Mpx; hay dos cámaras selfie, una de 32 Mpx en la pantalla exterior y una de 16 Mpx en la interior.

Pero entonces ¿cómo ha conseguido Tecno bajar tanto el precio? La clave está en el procesador usado, que es un MediaTek Dimensity 9000+ en vez del Snapdragon 8+ Gen 1 que era el chip más potente para Android cuando el Galaxy Z Fold 4 fue lanzado. Aunque el MediaTek no es un mal chip, no esperamos el mismo rendimiento ni de lejos.

Además, está por ver si Tecno ha conseguido un diseño de bisagra convincente; esta es la parte que más problemas da en un móvil plegable, pero el fabricante afirma que su diseño reduce la arruga central propia de estos plegables, y que podemos abrirlo y cerrarlo 200.000 veces sin problemas.

El Tecno Phantom V Fold tendrá un precio de partida de 1.099 dólares, y la gran duda está en su disponibilidad, ya que los usuarios de España de esta marca suelen depender de la importación.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan