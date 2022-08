Hasta Redmi va a quitar el cargador del móvil, el cambio ya no se puede parar

¿Es realmente necesario que un móvil nuevo incluya un cargador en la caja? Es una pregunta que prácticamente nadie se hacía hasta no hace mucho, cuando la respuesta era un contundente “sí”. Hoy en día, no está tan claro, y hasta modelos de gama media como el Samsung Galaxy A33 se atreven a no incluir esa pieza.

Originalmente, sólo los modelos de gama alta optaron por algo tan extremista como no incluir el cargador; la lógica era que los entusiastas y compradores capaces de gastarse tanto en un móvil probablemente ya tenían un cargador compatible, o lo podían comprar aparte sin que el precio del conjunto cambiase mucho.

La cosa, creíamos, era diferente en las gamas medias y bajas, pero estábamos equivocados. Siguiendo los pasos de Samsung, este mismo año Realme también empezó a quitar el cargador de sus móviles de gama media, y ahora parece que el turno le tocará a Redmi, la marca barata de Xiaomi.

Redmi sin cargador

El ‘nuevo’ Redmi Note 11 SE que será lanzado en India es un móvil que no tiene mucho de especial y que normalmente pasaría desapercibido; todo indica que se trata de un Note 10 S con el nombre cambiado para adaptarse a la gama actual, pero sin novedades importantes. De hecho, según la página oficial de Xiaomi, la única novedad es la pérdida del cargador, que ya no se incluye dentro de la caja.

En la lista de contenidos de la caja, se encuentra el propio móvil, un cable USB-C, una herramienta para la ranura SIM, una carcasa y los manuales habituales. No hay mención alguna al adaptador de corriente necesario para cargar el móvil, por lo que los usuarios tendrán que comprarlo aparte si no lo tienen.

Xiaomi sigue incluyendo el cargador en sus dispositivos, al menos hasta ahora Manuel Ramírez El Androide Libre

Por supuesto, la cuestión es que la mayoría de los compradores probablemente ya tendrán un cargador compatible. Al fin y al cabo, el sector Android hace ya tiempo que adoptó el estándar USB-C, así que sólo es cuestión de coger el de nuestro móvil viejo.

Sin embargo, es fácil ver por qué este movimiento no será popular. Al fin y al cabo, los móviles Redmi apuntan a la gama media-baja, a compradores para los que la diferencia de unas decenas de euros es enorme; además de a clientes que tienen móviles muy viejos, cuyo cargador probablemente no será compatible. La necesidad de comprar un cargador aparte probablemente hará que este Redmi Note 11 SE no merezca la pena para mucha gente, por extraño que parezca.

Un móvil con cargador USB Pixabay Omicrono

Para las empresas, hay muchas razones para no incluir el cargador, principalmente en los costes. No sólo por el precio del propio cargador (que, aunque no sea muy elevado, se acumula con tantas unidades vendidas), sino también porque el menor tamaño y peso de la caja también reduce los costes de distribución. También está la cuestión ecológica, que Apple utilizó para justificar la no inclusión del cargador en los iPhone, aunque en su día fuera calificada como hipócrita por los intereses ocultos de la compañía.

Xiaomi no ha confirmado si esta medida se aplicará al resto del mundo, y si los próximos Redmi que se vendan en España vendrán con cargador. Lo que está claro es que la polémica no ha terminado.

