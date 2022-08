Así es la nueva app de Steam, con nuevo diseño y seguridad, y así puedes instalarla

Steam es probablemente la plataforma de videojuegos más popular del planeta, ya que cada día millones de personas se conectan para disfrutar de sus títulos favoritos. Es algo más que una tienda, es la plataforma por defecto para la mayoría de jugadores de PC.

[Carga los juegos de Steam en tu Android con la nueva aplicación]

En Android, Steam no es tan popular, simplemente porque no ofrece juegos para el sistema (al menos, no aún). Sin embargo, si usas Steam a diario en tu ordenador, puede ser una buena idea instalar la app oficial de Steam, especialmente la nueva que acaba de ser lanzada en estado beta.

Nueva app de Steam para Android

El lanzamiento en forma de beta limitada de Steam Mobile llega con importantes novedades, especialmente en lo que respecta al diseño. La propia Valve reconoce que la app actual es muy del 2015, con un estilo claramente basado en una página web y que no fue pensada como una app nativa para Android. Por lo tanto, la nueva app tiene como principal novedad un nuevo estilo visual, más moderno y adecuado para el 2022.

Nueva app de Steam

La otra gran novedad de la app de Steam está en la protección de la cuenta. Con esta nueva app, ahora podemos iniciar sesión sólo con escanear un código QR con el móvil, sin necesidad de introducir los datos como el nombre de usuario y la contraseña; un proceso mucho más rápido y sencillo, aunque eso no ha eliminado la autenticación en dos pasos original con el uso de códigos, que también podemos obtener a través de esta app como ocurría en la versión anterior.

La app de Steam también evitará que nos perdamos una oferta de ese juego que tanto deseamos, o las peticiones de amistad, gracias a las nuevas notificaciones inteligentes, que ahora podemos personalizar para que muestren lo que realmente nos importa. Y si tenemos varias cuentas de Steam, ahora podemos cambiar entre y otra fácilmente. El resto de las novedades son menores, y afectan principalmente al diseño, como la nueva vista de la biblioteca de juegos.

Instalación de la nueva app de Steam

Para instalar la beta de Steam en Android, sólo tenemos que acceder a este enlace y pulsar en “Become a tester”, aceptando que el uso de esta app supone encontrarse más ‘bugs’ y problemas que en la app normal; si podemos esperar, es mejor hacerlo, a menos que realmente nos interesen las nuevas funciones. Si lo hemos decidido, sólo con pulsar el botón automáticamente la app de Steam se debería actualizar a la versión beta; y si no la tenemos instalada, sólo tenemos que ir a la Play Store y buscar la app de Steam para que se instale la beta.

