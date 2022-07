Los Samsung Galaxy llevarán procesadores Snapdragon en todo el mundo, es oficial

Este es un anuncio sorprendente por muchas razones, empezando por que Samsung ya tiene su propia marca de chips móviles, Exynos, en la que ha invertido mucho tiempo y dinero, hasta el punto de que hace poco contrató a un experto en chips de Apple.

[Exynos 1280: así es el nuevo músculo de Samsung para la gama media]

Debido a limitaciones en la producción, hasta ahora la compañía ha usado la estrategia de lanzar el mismo móvil con chips diferentes dependiendo del mercado. Por ejemplo, el Galaxy S22 fue lanzado en Europa con el Exynos 2200, desarrollado como parte de una colaboración con AMD; mientras que en el resto del mundo, el mismo móvil se vendía con un Snapdragon 8 Gen 1.

Los Galaxy, con Snapdragon

El Snapdragon 8 Plus Gen 1 El Androide Libre

Eso es lo que va a cambiar a partir de ahora. En su presentación de resultados fiscales del tercer trimestre del 2022, el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, ha anunciado un acuerdo con Samsung para proveer procesadores a toda la gama Galaxy a escala global. Es decir, que cada modelo usará el mismo chip en todos los países.

El acuerdo dará inicio con el próximo Galaxy S23 y por lo tanto, podemos esperar que esta gama esté basada en los próximos procesadores de tope de gama de Qualcomm, aunque a estas alturas no se ha confirmado si usarán el Snapdragon 8 Plus Gen 1, presentado este año, o más probablemente, el Snapdragon 8 Gen 2 que se espera para el 2023.

Samsung Galaxy S22+ Manuel Ramírez El Androide Libre

Para Qualcomm, este es un movimiento importante, al asegurarse uno de los principales fabricantes de móviles Android. Amon ha afirmado que el 75% de los móviles Galaxy S22 vendidos en todo el mundo ya contaban con un Snapdragon, así que esta es una evolución lógica para el fabricante. Además, ha afirmado que los Snapdragon estarán en “más dispositivos premium de Samsung globalmente”, aunque no ha aclarado si eso implica el desarrollo de más modelos o dispositivos diferentes.

Para Samsung con este acuerdo se asegurará que sus próximos modelos usarán el chip más potente disponible en Android, ya que en estos momentos no hay alternativas serias en cuestión de rendimiento bruto; no así en cuestión de eficiencia energética o funcionalidades, donde Qualcomm ya tiene alternativas de Mediatek y Google.

¿Qué pasará con Samsung Exynos?

Exynos 2200 Samsung Omicrono

Los Samsung Exynos también eran de esas alternativas, pero ahora Samsung aparentemente dejará de usarlos en sus modelos estrella; eso pone muy en duda el futuro de su división de chips, pese a la contratación de más ingenieros y expertos en el sector.

Tal vez por eso, el anuncio de Qualcomm ha coincidido con unas declaraciones públicas de Samsung, en las que niega categóricamente que vaya a abandonar la línea Exynos, algo que ya se venía rumoreando en Corea del Sur. En la conferencia de los resultados fiscales, la compañía sí que confiesa que está “reorganizando el modelo de negocio” de su división de chips para hacerlos más competitivos a largo plazo.

Una posible explicación a esta aparente contradicción es que algunos de los próximos Galaxy usen procesadores Exynos. Y es que Qualcomm no ha dicho que todos los modelos Galaxy vayan a usar Snapdragon, sino que los usarán globalmente. En otras palabras, si el S23 Ultra, por ejemplo, usa un Snapdragon, lo tendrá en todos los países en los que se vende; pero eso no impide que Samsung pueda usar un Exynos en un S23 básico, siempre y cuando también lo use en todo el mundo.

Por lo tanto, tal y como ha sido anunciado, el acuerdo entre Qualcomm y Samsung no es de exclusividad. Todo esto puede indicar que Samsung seguirá usando procesadores Exynos, pero no en sus modelos más premium- Además, los rumores apuntan a que Samsung podría volver por todo lo grande en el 2025, con un nuevo chip Exynos de gama alta que ha sido calificado como “ambicioso” por la prensa especializada. Pero por ahora, eso son sólo especulaciones.

