El Moto Edge 30 aparece en imágenes reales y su precio en euros

Del Moto Edge 30 hemos tenido alguna filtración que otra para ahora estar presentes ante otra que trae consigo imágenes reales del smartphone y el precio en euros cuando llegue por estos lares en España.

Un Moto Edge 30 muy Motorola

No hay nada mejor que tener unas imágenes reales de lo próximo de Motorola, y más si cabe cuando éste va a ofrecer esa sensación de ser un smartphone muy de la marca. Y aunque tengamos imágenes reales del que será el supuesto Moto Edge 30, ya que todavía no se ha confirmado su nombre real, no podemos apreciarlo en todos sus ángulos debido a las capturas filtradas.

Moto Edge 30 El Androide Libre

Vía Android Police, este Moto Edge 30 se caracteriza por el agujero en pantalla situado en la parte superior central y unos biseles no tan finos como solemos esperarnos ante estos nuevos teléfonos Android.

Lo que sí que es interesante de esta filtración se encuentra en la pantalla de una de las capturas donde se confirma que la tasa de refresco es de 144 Hz, al igual que nos quedamos con el número de modelo: el XT2203-1. De hecho, casi se puede decir que contará en sus entrañas con un chip Snapdragon que, sin saber que modelo será, ya se ha citado anteriormente que sería el Snapdragon 778G+.

Moto Edge 30 El Androide Libre

Otros detalles que deja caer esta filtración son la memoria y almacenamiento interno con una configuración de 8 + 128 GB. Ahora bien, el precio, que es otra de las partes importantes de la filtración, sería de 550 euros. Un poco más caro que el Edge 20 lanzado con la serie en julio del año pasado.

Un nuevo Motorola que se acerca a un precio más barato para ser otro de los gama media alta a valorar para los próximos meses.

