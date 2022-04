El OnePlus Nord CE 2 Lite 5G aparece en su primera imagen oficial

Entre los numerosos móviles que he podido probar en los últimos meses un modelo de OnePlus me ha gustado especialmente. Es el OnePlus Nord CE 2 5G, un smartphone que cumple sobradamente con lo que la gente espera de un móvil de gama media. Este dispositivo no es especialmente caro, pero es cierto que su precio quizás sea algo alto para cierta parte de la población.

Por eso OnePlus está desarrollando una versión Lite de la que supimos hace unas semanas, y que ahora aparece de forma oficial en una imagen publicada por la propia empresa.

Este es el OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Ha sido la cuenta de Twitter de OnePlus en la India la que ha publicado una imagen del nuevo dispositivo, aunque perfectamente podríamos estar ante el Nord CE 2. Eso sí, parece que la parte trasera será de plástico, con un estampado lineal visual o táctil que le da cierto carácter.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Este terminal será presentado el 28 de abril junto con otro modelo y unos auriculares, como ya os avanzamos. Esa confirmación viene por parte de Amazon en la India, que ya tiene una página dedicada a este modelo, donde se irán publicando algunas prestaciones de forma adelantada.

Actualmente solo tenemos confirmadas la capacidad de la batería, de 5000 mAh, y la carga rápida, de 33 W, aunque el resto de especificaciones se han filtrado con anterioridad.

Características OnePlus Nord CE 2 Lite filtradas

Procesador y memoria Procesador: Snapdragon 695.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

MicroSD: sí.

Pantalla Tamaño: 6,58 pulgadas.

Resolución: Full HD+.

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.7.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Sensor monocromático: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 5000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: -.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: OxygenOS 11.

