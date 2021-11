Xiaomi 12 Ultra: una patente habría revelado el diseño del futuro móvil

La nueva serie Xiaomi 12 llegaría próximamente al mercado como los móviles insignia de la compañía, y ya se han filtrado algunos datos de los dispositivos, entre ellos, el Xiaomi 12 Ultra, que sería el buque insignia. Se trata del sucesor del Xiaomi Mi 11 Ultra, que ha sido uno de los grandes móviles del año y que podría anticipar su precio de alrededor de 1.000 euros y su fecha de lanzamiento en España. Ahora, su diseño podría haber sido anticipado por una patente de la compañía.

Así sería el Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Ultra filtración El Androide Libre

El Xiaomi 12 Ultra sería el mejor móvil de la serie, y este podría contar con un diseño diferente al de su predecesor, integrando un módulo de cámara en disposición vertical en la que se incluirían 4 sensores además del Flash LED. Estos sensores tendrían diferentes tamaños y formas, para aprovecharlos al máximo.

Tanto la parte frontal como la trasera tendrían una ligera curvatura que le daría un aspecto diferencial al móvil, además de facilitar el agarre. Esta curvatura sería sutil, por lo que no debería ser incómoda. Su grosor, pese a que no hay cifras concretas, no parece demasiado grande.

Xiaomi 11T Pro, el gama alta más reciente de la compañía. Álvarez del Vayo El Androide Libre

Su frontal estaría coronada por una cámara ubicada en un agujero en pantalla, y sobre esta habría un ligero marco que recorre el dispositivo, pero que se hace más perceptible en la parte superior y en la inferior.

Este Xiaomi 12 Ultra, según GizChina, contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que es el nombre que Qualcomm podría darle a su nuevo procesador de gama alta, el cual aún no ha salido al mercado. La presentación de este móvil tendría lugar el próximo mes de diciembre, por lo que no queda demasiado para que podamos ver qué es lo que la compañía ha estado preparando.

