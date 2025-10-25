El iPhone marca tendencia y Liquid Glass es el diseño de moda: todo lo que debes hacer para replicarlo en tu Android

Para bien o para mal, es innegable que Apple marca tendencias en el mercado de móviles en España y en el resto del mundo.

La compañía estadounidense año tras año trae innovaciones de lo más interesantes a sus dispositivos, ya sea en forma de hardware o de software.

Algunos elementos de las líneas de diseño e incluso algunas de las características de sus móviles suelen acabar llegando a otros dispositivos con Android.

Con los recientes iPhone 17 ya en el mercado, que además están siendo un éxito, solo es cuestión de tiempo que empecemos a ver algunos elementos como su isla trasera en Android. De hecho, el nuevo Xiaomi 17 guarda algunas similitudes.

Uno de los apartados más polémicos de los últimos iPhone y de la actualización a iOS 25 son sus nuevas líneas de diseño Liquid Glass.

Se trata de una opción complementaria para el aspecto de los móviles de Apple que deja atrás los colores planos y sobrios para dejar paso a las transparencias.

Seguramente algunos fabricantes Android no tardarán mucho en ofrecer una opción similar, pero mientras tanto es posible conseguir este aspecto para tu móvil Android con un par de trucos.

Pack de iconos

Antiguamente, para cambiar el aspecto de los iconos de la pantalla de inicio era necesario descargar un launcher, una app que creaban nuevo escritorio y permitía a los usuarios personalizarlo al máximo.

A día de hoy son muchos los fabricantes que ya permiten aplicar diferentes packs de iconos sin tener que instalar ninguna otra aplicación.

Basta con ir a Google Play y descargar uno de los packs cuyo aspecto nos guste para luego ir a los ajustes de la pantalla de inicio y aplicarlo.

En este caso habrá que descargar uno que emule el aspecto Liquid Glass de Apple. En la nueva versión de iOS, la compañía busca emular el efecto físico que produce la luz traspasando el vidrio, y esto también lo aplica a los iconos.

Iconos Liquid Glass

Por el momento, Android permite activar iconos temáticos que cambien de color, pero no tiene una versión transparente de este aspecto.

Una de las mejores alternativas que hay disponibles en Google Play es Liquid Glass Icon Pack, que además de ser gratuita, consigue emular bastante bien este aspecto.

Como se puede ver, tiene soporte para bastantes apps. Solo habrá que ir a los ajustes del launcher y elegir el pack para aplicarlo.

Ajustes visuales del móvil

Por otra parte, también es posible modificar algunos ajustes en las capas de personalización de Android que hagan que se parezca bastante a la estética de Apple.

Para hacerlo habrá que ir hasta los ajustes de la cortina de notificaciones, donde se suelen ofrecer dos opciones: que los ajustes rápidos y notificaciones estén juntos, o bien que estén separados.

Habrá que elegir esta última opción para que el móvil quede igual que uno de los dispositivos de Apple.

Samsung Galaxy S25 y S25+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo único es que habrá que tener en cuenta que para ver los ajustes rápidos habrá que deslizar hacia abajo desde el lado derecho y para las notificaciones será necesario hacerlo desde la izquierda.

Con estos elementos separados, tanto las notificaciones como los ajustes tendrán un mayor espacio para mostrarse, y será más cómodo a la hora de acceder a ambos apartados.

No todos los smartphones cuentan con esta opción, ya que es algo que depende, en cierta medida, de la capa de personalización que use cada dispositivo.

En cualquier caso, también se puede apostar por ver los ajustes de la pantalla bloqueada y pantalla siempre activa, para ver si hay algún diseño similar al de Apple.

Widgets

Una de las cosas que también cambia de aspecto con Liquid Glass son los widgets, por lo que no sería mala idea usar algunos transparentes, al menos en la pantalla de inicio.

Así, tanto los iconos como los widgets dejarán ver por detrás el fondo de pantalla, dándole un aspecto muy llamativo al launcher del móvil.

Widgets transparentes

Como sucede con los iconos, toca descargar una aplicación de Google Play que cuente con varios widgets disponibles con este aspecto.

En este caso, recomendamos descargar la app iWidgets, que, como se puede intuir por su nombre, emula la estética de Apple, incluyendo este aspecto transparente.

Una vez descargada, habrá que mantener pulsado en un espacio libre de la pantalla de inicio y pulsar sobre el botón de Widgets.

Tras esto, es necesario buscar la app y elegir un tamaño de widget. Cuando este se encuentre en la pantalla de inicio, basta con pulsar sobre él para elegir de qué se quiere que sea el widget y su aspecto.