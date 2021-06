The Witcher Tales: Thronebreaker ya disponible: rol, cartas, narrativa y exploración

Ya en España, The Witcher Tales: Thronebreaker puede ser descargado para introducirnos en el nuevo juego de CD Project y así continuar a otro grande: GWENT.

Primeramente ha que mencionar que lo tenemos de forma gratuita con algunos límites, ya que el juego completo con sus más de 30 horas, 20 posibles desenlaces, más de 100 batallas de cartas y barriles premium, está disponible por 10,99 euros.

Un juego de rol que mezcla la narrativa, las decisiones, las cartas y la exploración como los ejes centrales para toda una experiencia que vamos a poder conocer perfectamente al estar traducido adecuadamente.

Esos textos también cuentan con voces en español, así que CD Project no se ha andado corto en recursos para presentarnos todo un juego de rol que va a lograr enganchar a muchos.

La exploración la haremos con nuestro propio personaje y una vista isométrica para pasar por entornos y parajes labrados al detalle para dejarnos absortos por los mismos. Comenzaremos con decisiones y esa historia que nos mete de lleno, pero al poco ya estaremos explorando a través del tutorial en The Witcher Tales: Thronebreaker.

Amplía tu ejército y recoger recursos

Un juego de rol en el que hemos de explorar de forma concienzuda cada parte del mapa, ya que se esconden misiones secundarias que nos ayudarán en nuestro progreso.

De hecho, habrá algunas recompensas que podremos usar en otros juegos como GWENT, así que atento a esa exploración para no perder ningún detalle a la vista o no dejar de lado la búsqueda de tesoros con los mapas que encontraremos.

Tiene detalles de calidad con esos bocadillos de texto que desde la exploración nos permiten entablar conversaciones con todo tipo de personajes. Al igual que nuestro personaje cuenta con la moral como un valor que hemos de tener en cuenta.

El combate: ¡a las cartas!

Uno de los aspectos más interesantes de The Witcher Tales: Thronebreaker es la combinación de distintos modos de juego. El combate es la mejor muestra, ya que según vayamos explorando, nos encontraremos con enemigos con los que nos enfrentaremos.

Cuando entremos en combate nos vamos a una pantalla al más estilo Gwent con el enemigo situado en la parte superior y nosotros en la inferior. Las cartas situadas abajo para que comencemos a seleccionarlas y atacar al adversario.

La batalla dura tres rondas, así que el que se haga con dos, ganará. Y cuidado, ya que si somos acechados, el adversario será el primero que ataque con su primer turno.

Crea nuevas cartas en el campamento

The Witcher Tales: Thronebreaker es un juego bastante sorprendente por sus distintas perspectivas. Incluso podremos acampar para situar las distintas tiendas, como son las de mando, taller, comedor y de la reina para incluso mejorarlas.

Desde el campamento podremos crear nuevas cartas y asignarlas a nuestra baraja. Es desde la tienda de mando donde aumentaremos el poder de nuestro ejército para así poder entablar de mejor forma los combates contra los adversarios.

También cuenta con multijugador, así que estamos ante un juego de rol muy completo en todas sus vertientes, que desde las horas gratis que ofrece nos va a permitir abrir bocado para darnos cuenta de que sus 10,99 euros son un precio muy adecuado.

No tardes y ve a probar The Witcher Tales: Thronebreaker desde la Google Play Store. Toda una apuesta de CD Project para enriquecer el universo de The Witcher. Que por cierto, tendremos otro no dentro de mucho.