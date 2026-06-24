El cambio definitivo de Google en tu móvil Android e iPhone: así rellenará los datos del pasaporte y el coche por ti

Google Chrome se está actualizando con una importante mejora del sistema de autocompletado de datos automático y promete transformar la manera en que los usuarios interactúan con sus móviles.

La herramienta de autocompletado del explorador ya ayudaba de forma notable a ahorrar tiempo en tareas rutinarias en Internet. Muchas personas utilizaban esta opción para gestionar pagos, el relleno de formularios o procesos en páginas de aerolíneas.

Ahora Google ha decidido expandir el soporte para admitir un conjunto de datos mucho más complejos. A partir de ahora, el sistema será capaz de reconocer y rellenar campos específicos sobre vuelos y transporte de forma nativa.

Los conductores podrán almacenar información detallada de sus vehículos como el número de matrícula asignado. También se incluye la posibilidad de registrar el Código de Identificación del Vehículo conocido internacionalmente como número VIN.

El núcleo de esta mejora radica en una vinculación mucho más profunda con el servicio digital de Google Wallet. Esta integración mejorada estará disponible tanto en las versiones para smartphones como en los ordenadores de escritorio.

El navegador extraerá la documentación directamente desde la cartera digital para agilizar los procesos de verificación de identidad. Los usuarios verán cómo se completan los campos de su permiso de conducir o los datos de su pasaporte oficial.

Los viajeros frecuentes se beneficiarán de la inclusión del Número de Viajero en los formularios correspondientes. Esta función evitará tener que buscar documentos físicos cada vez que se realice una reserva en una plataforma digital.

El sistema actuará de forma proactiva cuando el usuario introduzca datos nuevos por primera vez en el navegador móvil. Una ventana emergente invitará a guardar esa información confidencial directamente en la cartera digital para un uso futuro.

La privacidad de los ciudadanos sigue siendo una de las prioridades absolutas dentro de este nuevo entorno de gestión. Google ha confirmado que Chrome nunca almacenará ni completará ningún dato personal sin el consentimiento explícito del propietario.

Autoguardado en Chrome Alvarez del Vayo

Toda la información sensible introducida en los formularios permanecerá protegida mediante un sistema de cifrado interno. Los mecanismos de seguridad aseguran que terceras personas no puedan acceder a los códigos ni a las identificaciones guardadas.

Las personas mantendrán el control total sobre sus registros mediante el panel de configuración del propio navegador de internet. Será posible editar, modificar o eliminar cualquier credencial almacenada a través de la pestaña dedicada a las contraseñas.

Los pases privados y las tarjetas de identidad digitales contarán además con sus propios mandos de control específicos y aislados. Esta separación garantiza que los elementos más críticos del usuario dispongan de una capa de supervisión complementaria.

El despliegue de estas funciones avanzadas ya ha comenzado de forma progresiva para los sistemas operativos móviles más utilizados. Los poseedores de móviles Android comenzarán a visualizar los nuevos paneles de asistencia de forma inminente. Por ahora en España no tenemos la opción de poner el pasaporte.

De igual manera, los usuarios de teléfonos iPhone de Apple recibirán este beneficio gracias a la actualización de la aplicación correspondiente. La conexión extendida con la cartera digital operará de forma unificada sin importar el ecosistema elegido.