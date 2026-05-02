Esta es la función imprescindible que tienes en tu móvil Samsung y que no estás aprovechando

En España el uso de la tecnología móvil ha facilitado enormemente la gestión administrativa personal de miles de ciudadanos que buscan eficiencia.

Nos hemos acostumbrado a usar el certificado digital para multitud de tareas, y el gobierno cada vez digitaliza más trámites. Pero no siempre es posible y, por desgracia, aún tenemos que lidiar con papeles impresos.

De esta forma, la digitalización de documentos se ha convertido en una tarea cotidiana que ahorra tiempo en el entorno laboral, pero no tanto en el personal.

Esto es algo que los dispositivos Samsung Galaxy corrigen con la integración de funciones que permiten capturar textos con una precisión sorprendente mediante sensores ópticos de alta resolución.

Esta funcionalidad elimina la necesidad de contar con periféricos externos voluminosos que suelen ocupar un espacio innecesario sobre el escritorio de trabajo.

El sistema operativo One UI en sus versiones más recientes incluye un escáner nativo que se activa de forma automática al detectar un papel.

No es necesario realizar descargas adicionales de aplicaciones externas que a menudo saturan la memoria del terminal con publicidad o peticiones de suscripción. Lo máximo que deberemos hacer es activar la función si, por algún motivo, estuviera apagada.

Función de escáner en un Samsung.jpg Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para utilizar esta herramienta tendremos que abrir la aplicación principal de fotografía y buscaremos el icono de configuración situado en una de las esquinas del visor digital.

Dentro de este menú de ajustes aparece la sección "Escanear documentos y textos", que deberemos tener activa. Además, si pulsamos encima entraremos en otro menú que ampliará las opciones disponibles.

Una vez configurado correctamente solo tenemos que sostener el teléfono sobre el papel que deseamos digitalizar manteniendo una iluminación ambiental adecuada.

El dispositivo mostrará inmediatamente un marco de color amarillo que delimita la zona que será procesada para generar el archivo final con gran nitidez.

Interfaz del escáner en un Samsung.jpg Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ahí podremos optar por escanear el documento como una imagen y guardarla, editar las esquinas para que quede perfectamente rectangular o incluso escanear el texto mediante un sistema OCR.

Esto último nos permite usar el texto en cualquier aplicación, copiarlo, editarlo, etc. Es una manera muy sencilla y simple de no tener que copiar un texto largo de un papel impreso o de un cartel.

La privacidad es un pilar fundamental en este tipo de herramientas que vienen integradas directamente por el fabricante del hardware original del equipo. Al no depender de servidores externos de terceros la información sensible de nuestros documentos permanece bajo nuestro control absoluto en la memoria local.