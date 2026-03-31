WhatsApp te permitirá saber quién está conectado: prepara una lista que mostrará los contactos que están en línea

WhatsApp, la aplicación de mensajería estrella en España que recientemente añadió un aluvión de novedades, sigue trabajando en nuevas funciones que llegarán a los usuarios en un futuro. Si recientemente se conoció que la app propiedad de Meta trabaja en los mensajes que desaparecen, ahora se ha descubierto que también prepara una función para saber qué contactos están conectados.

Según informan desde WABetaInfo, WhatsApp se encuentra desarrollando una nueva función que permitirá a los usuarios ver quién de sus contactos está conectado con el objetivo de facilitar que inicien conversaciones en el momento oportuno.

Esa nueva función se ha descubierto en la actualización beta de WhatsApp para Android, concretamente en la 2.26.13.3, y se espera que esté disponible para todos los usuarios en un futuro.

Actualmente, la única forma de saber si un contacto está conectado es abrir un chat con él, lo que implica tener que ir uno a uno para verificar quién está en línea o no, lo que lleva bastante tiempo.

WhatsApp solucionará este problema con la nueva actualización, mostrando de un vistazo qué contactos están conectados. Y para ello la aplicación de mensajería planea añadir una sección en la que aparecerán en forma de lista los usuarios que estén en línea.

Así sería la lista de los contactos de WhatsApp que están conectados en ese momento. WABetaInfo El Androide Libre

Cabe señalar que la ubicación de esta sección no es definitiva, ya que se encuentra en desarrollo, por lo que WhatsApp podría cambiarla antes de su lanzamiento oficial. Como se aprecia en la imagen de arriba, en la parte superior de la sección se podrán añadir contactos desconocidos en la agenda.

Incluso sugerirá contactos que no estén guardados y personas con las que se interactúa con mayor frecuencia en grupos. Por ejemplo, si se habla individualmente con alguien de un chat grupal, WhatsApp recomendará añadirlo a los contactos.

Tras esta sección, la aplicación de mensajería mostrará una lista de los contactos que estén conectados, que se podrá ordenar por nombre o por estado de conexión. Es decir, si se ordena por esto último, los contactos conectados aparecerán los primeros y los que no lo estén, después y según su última conexión.

Esta función está diseñada para facilitar la identificación rápida de los contactos disponibles. Además, se respetará la configuración de privacidad de cada uno. Por lo que si un usuario tiene desactivado su última conexión, no aparecerá en la lista según esa información. Solamente se mostrará si está conectado.

Sin embargo, si un contacto también ha ocultado su estado en línea, no aparecerá en la lista. La función, actualmente en desarrollo, llegará en una futura actualización. WhatsApp todavía está ajustando cómo mostrará los contactos conectados y, una vez concluidas las pruebas, la lanzará primero para usuarios beta.