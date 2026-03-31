Instagram cambia para siempre: Meta prueba una suscripción de pago que permite ver las Stories de cualquiera de manera secreta

Con la llegada de Instagram Plus a tres mercados inicialmente, México, Japón y Filipinas, Meta ha confirmado un gran cambio de filosofía sobre la monetización de sus servicios, que va a afectar seriamente a la experiencia en la app.

La existencia de Instagram Plus ha sido revelada por unas capturas de pantalla publicadas en Threads por Matt Navarra y posteriormente confirmada por Meta; sin embargo, la compañía ha dejado bien claro que se trata de un experimento y que por el momento no hay planes definitivos para su lanzamiento en España y el resto del mundo.

Instagram Plus se presenta como una suscripción para acceder a funciones exclusivas que no están disponibles en las cuentas gratuitas, y está dirigida a usuarios que quieren sacar el máximo partido a su experiencia en Instagram.

Ver las stories de Instagram en secreto

Por ejemplo, una de esas funciones exclusivas es la posibilidad de ver una Story sin que el usuario que la ha publicado lo sepa; estas publicaciones son fotos o vídeos que desaparecen después de 24 horas, y por lo tanto, suelen ofrecer contenido más sensible o personal, y esta funcionalidad permitirá acceder a ese contenido de manera secreta.

Y al mismo tiempo que podemos ver las 'stories' de otras personas sin que lo sepan, también podemos saber más fácilmente si alguien ha visto nuestras publicaciones, ya que podremos escribir el nombre del usuario en concreto en vez de tener que buscarlo en la lista manualmente.

Instagram Plus Matt Navarra

De hecho, las 'stories' son la parte de Instagram que más cambia con una suscripción Plus, hasta el punto de que los usuarios de pago podrán extender la publicación más allá de las 24 horas que están limitadas para todo el mundo, alcanzando las 48 horas.

Los usuarios Plus también podrán destacar una 'story' una vez a la semana para incrementar su visibilidad al mostrarla primero y antes que las demás. Por último, los suscriptores también pueden ver cuánta gente ha vuelto a ver sus 'stories'.

Entre el resto de ventajas de Instagram Plus se encuentra el 'Supercorazón', un 'me gusta' potenciado que aparece en las 'stories' de manera destacada respecto al resto y con una animación exclusiva.

Por último, los usuarios Plus ganan la capacidad de decidir quién puede ver sus 'stories', creando varias listas para agrupar a diferentes seguidores en vez de la opción actual de compartirla con todo el mundo o con un grupo limitado.

Instagram Plus Matt Navarra

El precio de Instagram Plus varía dependiendo del mercado, alcanzando 39 pesos mexicanos en México (1,88 euros al cambio actual), 319 yen en Japón (1,74 euros) y 65 pesos filipinos (0,93 euros) en Filipinas, lo que debería ser el equivalente a una suscripción de 2 euros en España.

Esta suscripción de Instagram Plus es separada de otras ya disponibles como Meta Verified, que permite verificar las cuentas de creadores de contenido y negocios y permite obtener una marca de verificación en Instagram y otras plataformas de Meta.

Además, esta no es la única suscripción que Meta estaría preparando. A principios de año, la compañía ya adelantó que estaba preparando nuevos planes de pago para todas sus apps, incluyendo Facebook y WhatsApp.

Estas suscripciones ofrecerán acceso a funcionalidades 'premium', aunque la compañía ha prometido que la "funcionalidad básica" de cada app seguirá siendo gratis y que no obligará a pagar para usar funciones ya existentes.