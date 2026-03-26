WhatsApp cambia para siempre con una gran cantidad de novedades para liberar espacio, transferir chats y más

La app de mensajería instantánea más usada en España, WhatsApp, ahora es mejor. Meta ha anunciado una serie de novedades que no son revolucionarias por sí solas, pero que responden a peticiones de los usuarios o molestias descubiertas por la comunidad.

Un buen ejemplo lo tenemos en la nueva opción para liberar espacio en WhatsApp. Si tenemos muchos chats, es probable que la app esté ocupando mucho espacio de almacenamiento en nuestro móvil de archivos grandes que no vamos a volver a usar.

A partir de ahora, los usuarios pueden buscar y eliminar archivos grandes directamente desde cualquier chat, sin necesidad de borrar toda la conversación. De esta manera, podemos recuperar espacio eliminando cosas innecesarias.

Para ello, lo único que tenemos que hacer es pulsar en el nombre del chat y seleccionar "Administrar almacenamiento". A la hora de limpiar un chat, aparecerá la opción de eliminar únicamente los archivos multimedia y mantener el historial para leerlo cuando queramos.

WhatsApp también va a hacer mucho más fácil cambiar de móvil, incluso entre marcas. La función de transferencia de chats ahora permite mover el historial entre iOS y Android, así como entre dispositivos que usan el mismo sistema.

De esta manera, podemos comprar un móvil Android o un iPhone nuevo y simplemente transferir nuestros chats privados para continuar las conversaciones como si no hubiera pasado nada; además del historial, también podemos transferir las fotos y los vídeos.

Hablando de iOS, esa plataforma por fin recibe una de las funciones exclusivas de Android, la opción de tener dos cuentas de WhatsApp conectadas al mismo tiempo en el mismo teléfono, por lo que ya no tenemos que llevar dos iPhones, uno para cada cuenta (por ejemplo, personal y profesional).

Novedades de WhatsApp WhatsApp

Continuando con los chats, ahora usar stickers es más fácil que nunca, ya que aparecerán como una sugerencia mientras escribimos un emoji; de esta manera, podemos seleccionar el sticker relacionado con el emoji con solo dar un toque.

Por último, Meta continúa implementando funciones de inteligencia artificial en WhatsApp. Por ejemplo, Meta AI ahora es capaz de editar nuestras fotos directamente en el chat antes de enviarlas y sin necesidad de abrir otra app.

Eso nos permite eliminar elementos de una fotografía, cambiar el fondo o aplicar diferentes filtros y estilos visuales usando la inteligencia artificial de Meta, y veremos el resultado antes de enviarlo al chat.

Además, la función Ayuda para escribir ha sido mejorada. Recordemos que esta funcionalidad nos permite escoger entre diferentes estilos para nuestros mensajes dependiendo de la situación, y ahora es incluso más completa.

A partir de ahora, "Ayuda para escribir" también puede sugerir respuestas en base a nuestra conversación, mostrando un borrador que podemos elegir para enviar siempre el mensaje más adecuado, una función que según WhatsApp, mantiene la privacidad del chat.