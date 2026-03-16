Adiós a crear una cuenta de WhatsApp: llegan los nuevos chats de invitado que no necesitan instalar nada

Los últimos meses están siendo revolucionarios para WhatsApp, con importantes cambios en la plataforma que hasta no hace mucho parecían imposibles, como la posibilidad de chatear con otras aplicaciones de mensajería instantánea.

La próxima novedad de WhatsApp va en esa misma dirección, para permitir que cualquier persona pueda usar la plataforma sin ningún tipo de limitación u obstáculo; de hecho, ni siquiera hará falta tener cuenta de WhatsApp para enviar y recibir mensajes.

Esta función se llama "chats de invitado" (Guest Chats) y ha sido descubierta por WABetaInfo en la última versión beta de WhatsApp para iOS y Android, aunque por el momento, sólo una pequeña cantidad de usuarios tiene acceso a la funcionalidad.

Los chats de invitado permiten añadir a cualquier persona a un chat de WhatsApp, incluso sin tener su número de teléfono; un proceso que será sencillo porque implica únicamente compartir un enlace.

Para iniciar una conversación con una persona que no tenga WhatsApp, solo es necesario pulsar en "Compartir enlace de invitación", la opción que aparece al final del todo en la lista de contactos cuando vamos a crear un nuevo chat.

En la versión actual de WhatsApp, esta opción simplemente crea un mensaje con un enlace para descargar la app de WhatsApp, y el usuario tiene que crear una cuenta de WhatsApp para poder usarla. Eso es lo que va a cambiar.

Los chats de invitado permiten generar un enlace único, que puede ser compartido por SMS introduciendo el número de teléfono de la persona con la que queremos hablar; aunque también es posible simplemente copiar el enlace y compartirlo por otros métodos como correo electrónico u otras apps de mensajería.

Cuando el destinatario recibe el enlace y lo abre en un navegador, tendrá la opción de descargar la app de WhatsApp, o continuar como un invitado; usando esa segunda opción automáticamente se abrirá una pestaña con la versión web de WhatsApp y se cargará el chat que hemos creado.

Chat de invitado de WhatsApp WABetaInfo

Cuando un usuario entra como invitado, WhatsApp Web genera un identificador único para crear la llave de cifrado; de esta manera, los chats de invitado siguen siendo privados y cifrados de extremo a extremo, una de las características únicas de WhatsApp en comparación con otras apps de mensajería.

Solo los participantes de la conversación pueden leer los mensajes, y WhatsApp no podrá leer el contenido incluso si uno de los usuarios es un invitado, aunque este usuario tendrá que aceptar los términos de uso de WhatsApp antes de poder entrar en el chat.

Después de esto, WhatsApp preguntará el nombre del usuario, que no tiene que ser necesariamente el nombre real y puede ser un pseudónimo. Eso significa que WhatsApp no puede garantizar que el invitado es quien dice ser; es posible que la persona que hemos invitado haya compartido el enlace con otra, por ejemplo.

Otro detalle importante es que el invitado puede ver el número de teléfono del usuario que le ha invitado, lo que le permite comprobar si es alguien que conoce o si es un completo extraño.

Los chats de invitado caducan a los 10 días de inactividad; por lo tanto, si no los usamos a menudo se borrarán automáticamente y tendremos que generar otro enlace, perdiendo los mensajes del chat original.

WhatsApp no ha confirmado oficialmente aún el lanzamiento de esta funcionalidad, pero dado que sólo unas pocas personas pueden acceder en la versión beta de la app, aún tendremos que esperar varios meses para que esté accesible para todo el mundo.