Tienes una de las mejores inteligencias artificiales integradas en tu móvil gratis y puede que ni lo sepas

En España el uso de ChatGPT se ha disparado desde su presentación en 2022. El ser el primer chatbot le ha dado una ventaja enorme sobre sus competidores.

Microsoft lo vio y por eso invirtió más de 10.000 millones en OpenAI. Pero desde entonces las cosas han ido cambiando.

Google activó el código rojo y se puso a trabajar, primero con tropiezos como Bard y luego con un acierto enorme llamado Gemini.

Este sistema de inteligencia artificial se ha convertido en uno de los pilares de la empresa y lo ha estado integrando en prácticamente todos sus productos, desde Gmail a Google Maps pasando por Android.

Sin embargo, es normal ver a gente con la app de ChatGPT instalada en su móvil Android no porque crea que es mejor que Gemini, sino porque no conoce la app de Google.

Opciones de Gemini El Androide Libre

Y eso que viene instalada de serie y que es tremendamente sencilla de activar; solo hemos de dejar presionado el botón de encendido del móvil.

Incluso podemos darle datos para que nos conozca mejor, como quién es nuestra pareja, cuál es su contacto, dónde vivimos, etc. De esa manera las respuestas serán mucho más precisas.

Uso de chatbots Bigtechnology El Androide Libre

De hecho, poco a poco los usuarios van optando por la solución de Google, incluso por encima de la de OpenAI. Es un cambio lento pero continuado.

Este servicio es gratuito, aunque hay opciones que solo se pueden usar cuando optamos por planes de Google One de pago. Uno de ellos es la generación de vídeo.

Ejecutando desde Gemini

Una de las mayores ventajas de esta aplicación no es tanto que venga preinstalada, sino que se integra con muchas otras apps de Google. De esa forma, es posible pedirle que cree recordatorios o eventos en el calendario, entre otras cosas.

También tiene las opciones que tenía el Asistente de Google, como la integración con Google Home para controlar la domótica de la casa.

La edición de imágenes de Gemini 9to5Google

Es decir, que podemos realizar acciones en las apps de Google directamente desde esta interfaz, sin tener que abrir las otras apps.

Gemini en otros servicios

Además, las propias aplicaciones y servicios se integran con la IA de Google, cada una a su manera:

Gmail: Resume hilos de mensajes y redacta borradores de correos rápidamente.

Resume hilos de mensajes y redacta borradores de correos rápidamente. Google Docs: Ayuda a escribir, reescribir y resumir textos complejos de forma directa.

Ayuda a escribir, reescribir y resumir textos complejos de forma directa. Google Drive: Localiza archivos con lenguaje natural y analiza el contenido de tus documentos.

Localiza archivos con lenguaje natural y analiza el contenido de tus documentos. Google Calendar: Crea eventos y consulta tu disponibilidad mediante comandos sencillos.

Crea eventos y consulta tu disponibilidad mediante comandos sencillos. Google Maps: Ofrece recomendaciones personalizadas de lugares y ayuda a planificar rutas.

Ofrece recomendaciones personalizadas de lugares y ayuda a planificar rutas. YouTube: Encuentra vídeos específicos y extrae los puntos clave sin tener que verlos completos.

Encuentra vídeos específicos y extrae los puntos clave sin tener que verlos completos. Google Sheets: Organiza datos, crea tablas automáticamente y sugiere fórmulas útiles.

Organiza datos, crea tablas automáticamente y sugiere fórmulas útiles. Google Slides: Genera imágenes para tus diapositivas y estructura el guion de tus presentaciones.

Genera imágenes para tus diapositivas y estructura el guion de tus presentaciones. Google Keep: Transforma notas rápidas en listas de tareas organizadas y estructuradas.

Transforma notas rápidas en listas de tareas organizadas y estructuradas. Google Meet: Resume lo hablado en las reuniones y genera actas con los puntos acordados.

Gemini Live

Otro de los motivos para usar esta aplicación es su modalidad Live. Con ella podremos hablar de forma natural, incluso con interrupciones, para preguntar lo que queramos.

Imagen de Gemini Live

También podemos compartir la pantalla para hacer preguntas sobre lo que aparece, y eso incluye abrir la cámara y realizar preguntas sobre el mundo real. Es verdaderamente impresionante.

Mejoras constantes

Todas las empresas de primer nivel lanzan novedades casi cada mes. OpenAI, Anthropic, Meta... pero Google parece llevar esto incluso más lejos.

Recientemente ha anunciado una opción para probar nuevas funciones, llamada Laboratorio. Además, en un futuro Gemini incluso podrá tomar el control de ciertas aplicaciones y realizar tareas en el móvil sin tener que tocarlo.