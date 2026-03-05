Malas noticias si ves YouTube en el televisor: Google presenta los anuncios de 30 segundos que no se pueden saltar

Google continúa buscando el límite en lo que respecta a los anuncios de YouTube, y puede que lo acabe de encontrar; la compañía acaba de confirmar la llegada de anuncios que no se pueden saltar a la app de YouTube para televisores inteligentes.

El movimiento llega después de que Google haya reiniciado la guerra contra los usuarios que utilizan bloqueadores de anuncios para ver YouTube sin molestias ni interrupciones, con medidas polémicas como bloqueos o la eliminación de los comentarios.

En este contexto hay que comprender el anuncio de Google Ads de los nuevos tipos de publicidad que los usuarios de YouTube empezarán a ver en el televisor a partir de ahora; estarán disponibles para anunciantes en España y el resto del mundo, según ha confirmado la compañía.

Como ocurre con todo lo relacionado con Google últimamente, la inteligencia artificial tendrá un papel importante en esta novedad y será la encargada de decidir el tipo de anuncio que vemos en cada momento, para que las campañas publicitarias "lleguen a la audiencia correcta en el momento correcto".

Por lo tanto, la IA de Google "optimizará de manera dinámica" la experiencia entre diferentes tipos de anuncios. Los más cortos son de 6 segundos de duración y son conocidos como "bumpers", como las interrupciones comerciales cortas que también vemos en la televisión tradicional.

A continuación están los anuncios de 15 segundos de duración, que son el "estándar" de YouTube; esta es la publicidad típica que podemos encontrar cuando navegamos por YouTube, y por lo tanto, debería ser la más común.

Por último, Google ha confirmado el lanzamiento de nuevos anuncios de 30 segundos de duración que no se pueden saltar, y que serán reproducidos si la IA piensa que formamos parte de la audiencia correcta y que es el momento justo para ello.

Ejemplo de anuncio que no se puede saltar en Youtube para televisores Google El Androide Libre

Estos anuncios de 30 segundos por ahora son exclusivos para televisores conectados (CTV) y por lo tanto, sólo aparecerán en la app de YouTube para Smart TV y dispositivos para televisores.

Por el momento, Google no ha confirmado si en el futuro estos anuncios de 30 segundos también llegarán a la app móvil o a la página web de YouTube; en el pasado, la compañía ha experimentado con anuncios de esa duración, pero sólo para un número limitado de usuarios.

Tiene sentido que Google haya adoptado estos anuncios largos que no se pueden saltar primero en televisores, ya que los bloqueadores de anuncios no son tan comunes en esa plataforma.

Por supuesto, Google pretende que paguemos si no queremos tirarnos 30 segundos viendo un único anuncio; los usuarios de YouTube Premium y YouTube Premium Lite no verán este tipo de publicidad, aunque no bloquean el contenido patrocinado que el canal pueda emitir.