Cómo llevar la tarjeta de abono de transportes de Madrid en tu móvil Android fácilmente

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en el metro Comunidad de Madrid El Androide Libre

España sigue siendo uno de los países de Europa con mejor integración digital gubernamental. Un buen ejemplo de ello lo da el anuncio de hace unas horas de la Comunidad de Madrid que confirmaba que ya era posible llevar el abono de transportes en el móvil, siendo innecesario cargar con la tarjeta física.

En una primera fase, esta forma de usar el abono de transporte estará disponible inicialmente para aquellos usuarios de móviles Android.

En concreto se necesitará un móvil con un sistema operativo Android 9.0 o superior que, además cuente con NFC, el chip que se suele usar para pagos móviles y que, como vemos, tiene otros usos. De hecho, la app para el uso de la tarjeta virtual es la misma que para los pagos móviles, Google Wallet.

En teoría, dentro de unos meses los usuarios de iPhone también podrán usar este método. Se ha retrasado por los controles más estrictos de la plataforma de Apple. Es importante remarcar que los usuarios que no quieran usar este método podrán seguir usando la tarjeta de siempre.

Para optar por el uso de la tarjeta virtual en el móvil deberemos instalar la aplicación Mi Tarjeta Transporte, que está en la Play Store. Para vincular nuestra tarjeta con el móvil hay que seguir estos pasos:

Descargamos la App Mi Tarjeta Transporte.

Nos damos de alta para virtualizar la tarjeta física.

Acercamos la tarjeta física al lector NFC del móvil (suele estar en la zona trasera superior).

Seguimos las indicaciones de la aplicación y transferimos la tarjeta al móvil.

Una vez hecho, la tarjeta aparecerá en Google Wallet, la cartera digital del ecosistema de Google.

Aplicación MI Tarjeta Transporte El Androide Libre

Es decir, por un lado, tendremos la aplicación, donde podremos consultar el estado de la tarjeta, los títulos o el saldo.

Por otro lado, tendremos la versión virtual de la tarjeta física, dentro de Google Wallet, que es la que nos permitirá entrar en los servicios de transporte de la Comunidad de Madrid.

Añadiendo la tarjeta a Google Wallet El Androide Libre

Se usará como se usa una tarjeta de crédito en Google Wallet. Simplemente hay que abrir la aplicación, seleccionar la tarjeta de transporte y acercar el móvil al torno, que identificará el terminal como una tarjeta física clásica.

Eso sí, si queremos usar este método será imposible seguir usando la tarjeta física simultáneamente, por lo que deberemos usar uno de los dos. Los que no quieran usar la versión virtual podrán usar la tarjeta física como hasta ahora.