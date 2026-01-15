WhatsApp rediseña los perfiles personales con la inclusión de una segunda imagen para cada perfil de usuario

WhatsApp sigue siendo en España la aplicación de referencia en comunicación, no sólo entre particulares, sino también con empresas. No se llega al nivel de Brasil, pero se avanza en esa dirección.

Dado que es cada vez más importante, Meta quiere mejorar la funcionalidad y el uso de la misma, así como su personalización.

En esta ocasión, la novedad llega de la mano de la versión beta de WhatsApp para iOS 26.1.10.71, disponible a través del programa TestFlight, donde se ha detectado que la compañía está trabajando en la implementación de fotos de portada para las cuentas personales.

Este cambio representa un cambio importante en la personalización de la interfaz, ya que, hasta la fecha, las fotos de portada eran una característica exclusiva de las cuentas de WhatsApp Business.

La intención de la compañía parece ser la de unificar la experiencia de usuario y permitir que cualquier persona, independientemente de si usa la aplicación con fines comerciales o privados, pueda dotar a su perfil de una identidad visual más rica y completa.

Nueva imagen de portada en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Esta función permitirá añadir una imagen de fondo que se situará justo detrás de la foto de perfil circular, siguiendo una estética muy similar a la que ya conocemos en otras redes sociales del ecosistema de Meta, como Facebook o Instagram.

Según los detalles revelados por WABetaInfo, la integración de esta característica será sumamente sencilla e intuitiva.

Los usuarios podrán acceder a la configuración de su perfil y, mediante un nuevo botón de edición, seleccionar cualquier imagen almacenada en su galería de fotos para establecerla como encabezado.

La incorporación de las fotos de portada no es un simple cambio cosmético. En el contexto actual de la comunicación digital, la imagen de perfil se ha quedado pequeña para transmitir todo lo que un usuario desea proyectar.

Al permitir una imagen de fondo, WhatsApp ofrece un espacio adicional para la creatividad. Esto es especialmente útil en una era donde la marca personal y la estética visual juegan un papel crucial en cómo interactuamos con los demás.

Un perfil con una portada cuidada genera una primera impresión más impactante y ayuda a diferenciar rápidamente a los contactos en una lista que suele ser cada vez más extensa.

Editando la imagen de portada en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Además, esta actualización sugiere que WhatsApp está moviéndose hacia un modelo de red social más tradicional, alejándose de la sobriedad que caracterizó a la aplicación en sus primeros años.

El objetivo parece ser aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de la aplicación y fomentar una mayor interacción con los perfiles de los contactos. Al hacer que los perfiles sean más atractivos, la plataforma incentiva a los usuarios a mantener su información actualizada y a explorar las novedades de sus amigos y familiares de una manera más dinámica.

Es importante señalar que, aunque la función ha sido avistada en el código de la versión beta 26.1.10.71 para iOS, todavía se encuentra en una fase de desarrollo interno. Esto significa que incluso los usuarios que forman parte del programa de betatesters en TestFlight podrían no verla activada inmediatamente en sus dispositivos.