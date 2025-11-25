Google Fotos se prepara para cambiar su interfaz y asemejarla a la de Instagram

Imagen modificada con Gemini de la interfaz de Google Fotos El Androide Libre

Una reciente prueba detectada en la aplicación de Google Fotos para Android sugiere cambios significativos en la interfaz que podrían llegar pronto a todos los dispositivos.

La plataforma de almacenamiento y gestión de imágenes por excelencia, está experimentando con un rediseño de su sección de "Accesos directos".

Lo que se busca es ofrecer una experiencia de uso más dinámica y visualmente atractiva, inspirada en el formato de "Historias" que tanto éxito ha tenido en redes sociales como Instagram.

Hasta el momento, la pestaña de Colecciones en Android se ha caracterizado por una funcionalidad pragmática.

En la parte superior, los usuarios encuentran una cuadrícula de 2x2. Los dos primeros botones, con forma de píldora, están reservados permanentemente para las carpetas de Favoritos y Papelera, mientras que los dos inferiores rotan dinámicamente mostrando los álbumes o carpetas utilizados con mayor frecuencia.

Sin embargo, el gigante tecnológico parece estar dispuesto a romper con esta estructura estática en favor de un diseño más fluido y moderno.

El cambio más notable que se está probando es la transición de la cuadrícula fija a un carrusel de desplazamiento horizontal.

Nueva interfaz de Ajustes de Google Fotos El Androide Libre

Este nuevo formato no solo cambia la forma de interactuar, sino que mejora considerablemente la estética de la aplicación. Las características principales de este rediseño incluyen:

Vistas previas verticales: En lugar de simples iconos o recortes circulares pequeños, las tarjetas ahora muestran una vista previa en formato retrato del contenido del álbum, lo que hace que la identificación visual sea mucho más rápida y agradable.

En lugar de simples iconos o recortes circulares pequeños, las tarjetas ahora muestran una vista previa en formato retrato del contenido del álbum, lo que hace que la identificación visual sea mucho más rápida y agradable. Excepciones lógicas: Carpetas funcionales como Archivo y Papelera mantienen un diseño más sobrio, sin vistas previas de fotos, lo cual tiene sentido dada su naturaleza utilitaria.

Carpetas funcionales como Archivo y Papelera mantienen un diseño más sobrio, sin vistas previas de fotos, lo cual tiene sentido dada su naturaleza utilitaria. Superposiciones informativas: Cada tarjeta redondeada cuenta con un icono circular superpuesto y el nombre del álbum o carpeta, asegurando que la estética no comprometa la claridad de la información.

Cada tarjeta redondeada cuenta con un icono circular superpuesto y el nombre del álbum o carpeta, asegurando que la estética no comprometa la claridad de la información. Sección explícita: El área ahora está claramente etiquetada, dando una mayor estructura visual a la pestaña de Colecciones.

Desde el punto de vista de la usabilidad, el cambio presenta una serie de ventajas y desventajas que vale la pena analizar.

Uno de los puntos críticos es la desaparición de la ubicación fija para Favoritos y Papelera. Al reorganizarse el carrusel inmediatamente después de añadir una imagen a un álbum, los botones cambian de lugar, lo que puede frustrar a los usuarios acostumbrados a tocar siempre en la misma zona de la pantalla.

A pesar del cambio de formato, la densidad de información se mantiene eficiente, permitiendo ver tres tarjetas completas y parte de una cuarta.

Dado que la pestaña principal de Fotos ya comienza con un carrusel (los recuerdos), replicar este comportamiento en Colecciones puede unificar la experiencia de diseño en toda la aplicación.

Por ahora, este rediseño parece estar en una fase de pruebas muy limitada, habiéndose avistado en muy pocas cuentas y dispositivos. Queda por ver si Google decidirá implementar este cambio de forma masiva o si los comentarios de los primeros usuarios harán que lo reconsidere.