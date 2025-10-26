Adiós a las IPTV para ver el fútbol: estas son todas las opciones que hay para ver partidos gratis y de forma legal en España

Desde hace años en España, el fútbol es el deporte rey, y es un entretenimiento que mueve millones de aficionados en todo el mundo.

De hecho, el evento deportivo con más espectadores en el mundo es la final del Mundial, algo que habla bastante bien de la cantidad de aficionados que tiene este deporte.

Hace años en España era posible ver muchos partidos en abierto, puesto que eran las cadenas de televisión las que compraban los derechos de emisión.

Desde hace unos años estos están en poder de las operadoras, y esto hace que haya que pagar una suscripción para poder ver muchos de los partidos que tienen lugar cada semana. O eso, o seguir el resultado por internet.

Esto hace que muchos usuarios opten por contratar una IPTV para ver el fútbol, con la contrapartida de que esto es ilegal y puede acarrear multas bastante elevadas. Sin embargo, es posible ver bastantes partidos de fútbol en España sin tener que pagar ni un solo euro.

No tienen por qué ser los partidos del equipo de cada uno, eso sí. Al final lo importante, muchas veces, es estar entretenido con este deporte, más allá de fanatismos.

Encuentros de naciones y finales

Pese a que no es lo más habitual, es cierto que es posible encontrar bastantes partidos de fútbol de primer nivel que se emiten en abierto y sin tener que pagar un solo euro por verlos.

El mejor ejemplo de esto son los partidos de la selección absoluta de fútbol de España, puesto que tanto en competiciones oficiales como en partidos amistosos, los partidos se emiten a través de televisión.

Esto hace que sea muy fácil verlos a través del televisor, o bien por internet desde el móvil o desde una tablet, accediendo a la emisión en directo de TVE. Todos los partidos de la selección española son fáciles de ver.

Por otra parte, en los canales de televisión que tienen algunos equipos, como Real Madrid TV o Betis TV también es posible ver la redifusión de partidos recientes o de encuentros históricos de los clubes propietarios.

También es una gran manera de ver un encuentro reciente que no se vio en directo, o bien de rememorar los grandes triunfos pasados de los equipos, por lo que es un método bastante recomendable.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta que en cada una de las 38 jornadas que componen la competición de La Liga, DAZN da de forma totalmente gratuita un partido en abierto.

Lo mejor es que para poder verlo únicamente hará falta tener una cuenta en la plataforma, aunque esta no sea de pago, por lo que se podrá ver un partido de cada jornada sin tener que pagar.

Hay ocasiones en las que, aunque el transcurso de una competición se emita en una plataforma de pago, las finales se pueden ver en abierto.

Es lo que ha pasado en los últimos años con la Champions League, cuyas últimas finales se han podido ver también a través de TVE.

En este caso particular, se trata de algo que puede cambiar de año en año, por lo que lo mejor será buscar por dónde se puede ver una final antes de que esta se juegue.

Amistosos y otras competiciones

En muchos tramos de la temporada en los que no se están jugando partidos de liga o de otras competiciones, algunos clubes recurren a los amistosos.

Se trata de encuentros pactados entre dos clubes para ofrecer a sus aficionados un partido de exhibición y gracias a los cuales es posible ver fútbol incluso cuando no hay ninguna competición.

La emisión de estos partidos depende mucho de qué clubes sean, puesto que en algunas ocasiones va a ser posible verlos usando la televisión, pero en otras habrá que recurrir a Internet para ver si alguno de los clubes lo está emitiendo por streaming.

Más allá de esto, existen también algunos torneos de verano que se emiten por televisión y que es posible ver de forma totalmente gratuita.

En este caso también será necesario buscar en primer lugar qué cadena tiene los derechos para emitir este contenido, puesto que puede variar mucho en función de los equipos que se enfrentan.

No todo el fútbol son las grandes competiciones, y hay muchas ocasiones en las que se pueden ver partidos increíbles en divisiones bajas.

Es por eso que este tipo de competiciones también son una gran alternativa para ver fútbol de calidad de forma totalmente gratuita.

Es posible ver diferentes ligas de clubes, o incluso a la selección en sus distintas categorías, como la selección sub-20, que ha disputado recientemente un partido contra Noruega.