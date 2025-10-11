Esta aplicación oficial de Samsung te permite editar imágenes de forma sencilla y sin complicaciones

Samsung es uno de los fabricantes de móviles Android más importante, especialmente en España, pero parte de su éxito no es por su hardware.

El software de Samsung es una de sus claves, desde One UI, la interfaz que corre por encima de Android en sus móviles, a las apps exclusivas.

Una de las más usadas es la app de Galería, que tiene funciones increíbles que usan inteligencia artificial y que facilitan mucho editar imágenes.

Pero hay otra serie de modificaciones, más terrenales, como el recortar, cambiar el tamaño y funciones similares, que no se pueden hacer de forma sencilla.

Para ello ha creado una nueva aplicación llamada Gallery Assistant. No hay que confundirla con otra de idéntico nombre que está en la Google Play Store. Estas son las funciones disponibles:

Reducir tamaño: Reduce las imágenes y los vídeos seleccionados para ahorrar espacio de almacenamiento.

Comparar imágenes: Compara las imágenes seleccionadas para elegir las favoritas o eliminar duplicadas.

Girar y voltear: Gira o voltea las imágenes y los vídeos seleccionados a la orientación correcta.

Guardar como PDF: Convierte las imágenes seleccionadas en un único PDF para compartirlas o almacenarlas fácilmente.

Recortador de imágenes: Extrae partes de las imágenes para guardarlas como stickers o imágenes separadas.

Imprimir: Imprime miniaturas de imágenes y vídeos.

Añadir marca de agua: Inserta una marca de agua personalizada en las imágenes seleccionadas.

De hecho, esta aplicación no se puede descargar ni siquiera desde la Galaxy Store, ya que está en fase beta, y por el momento sólo los móviles con One UI8 pueden usarla.

Con todo, si se descarga el APK se puede usar, además de en los móviles más actuales de Samsung, también en móviles más antiguos, con One UI7, aunque podría dar algún fallo.

Funciones de Gallery Assistant El Androide Libre

El funcionamiento es fluido y, si tenemos que editar muchas fotos de manera grupal, el lote, esta app es quizás la más adecuada, porque nos permite seleccionar varias, no teniendo que ir una por una.

Eso sí, al estar en fase beta es posible que haya algún fallo. Quizás en un futuro se integre dentro de la propia app de galería pero parece que Samsung no quiere complejizar demasiado esa aplicación.

Interfaz de Gallery Assistant El Androide Libre

Es algo parecido a lo que hizo con Camera Assistant, una app que se puede descargar desde su tienda y que añade nuevas funciones a la app de cámara pero que se ha diseñado para los usuarios más avanzados, no para todos.