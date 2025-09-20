Esta nueva aplicación gratuita de Google te permitirá controlar todas tus contraseñas: "Nunca ha sido tan fácil protegerse"

La gestión de contraseñas es una de las acciones más importantes a la hora de controlar nuestra seguridad online, estemos en España o en cualquier otro país.

Es algo que mucha gente no tiene en cuenta, pero es bueno ser conscientes de lo que puede pasar si se filtran. Por eso es aconsejable usar un gestor de contraseñas.

La cuestión es que a muchas personas les da pereza, y para ellas la mejor opción seguramente sea la opción de Google, que está integrada en Chrome.

El problema es que no suele ser fácil acceder, aunque eso ha cambiado recientemente porque Google ha liberado una aplicación para gestionar exactamente estas mismas contraseñas, aunque usemos otro navegador.

Se puede descargar gratuitamente desde la Play Store, como es lógico, y simplemente necesitamos usar nuestra cuenta de Google, que es donde las tendremos almacenadas.

Contraseñas de Google El Androide Libre

La aplicación está separada en tres secciones. La primera es la que tiene la lista de las cuentas que usamos, y donde podemos usar filtros para separar contraseñas de llaves de acceso, por ejemplo.

La segunda sección es la que nos permite comprobar si nuestras contraseñas se han filtrado y es conveniente cambiarlas. Esto es importante, al menos, en los servicios que usemos actualmente o en los que tuviéramos contraseñas repetidas.

La tercera sección son los ajustes, donde podemos configurar cómo se va a comportar la aplicación a la hora de sugerir nuevas contraseñas, pedir que las cambiemos, etc.

Por supuesto, en la aplicación podemos consultar el password que tengamos para un servicio, o modificar la contraseña almacenada si es que la hemos cambiado en la cuenta que sea pero no en el gestor de Google.

Ajustes de la app de contraseñas de Google El Androide Libre

También podremos exportar las contraseñas, importarlas desde otros servicios, hacer que las apps usen esos datos como inicio automático de sesión e incluso hacer una lista negra con servicios que no queremos que recuerden las claves de acceso.

No se trata de una aplicación novedosa, pero se agradece que Google permita el uso de un acceso directo a esta función que mucha gente desconoce.

Es más, no sería mala idea que la pusiera como una de esas apps que vienen preinstaladas por defecto en los móviles Android, para que más gente acabara usándola.