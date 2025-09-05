Rodea para buscar se convierte en la mejor forma de traducir cualquier texto en tu móvil

La apuesta de Google por la inteligencia artificial está siendo enorme. En España ya tenemos muchas de sus funciones, aunque aún no todas.

Una de las más prácticas y usadas es Circle To Search o Rodea para buscar, una característica que nos permite seleccionar cualquier parte de la pantalla para buscarla en Internet.

Esta función tiene, además, una variante no tan conocida, la de poder traducir cualquier texto que aparezca en la pantalla.

Hasta ahora se podía seleccionar ese texto y pedir que se tradujera pero con el último cambio el funcionamiento es incluso mejor.

Lo que ha hecho Google es permitir que la interfaz de la aplicación se mantenga abierta mientras nos movemos por ella, con lo que es posible traducir varios textos.

Circle To Search en Samsung Alvarez del Vayo

Esto es algo que se ve claramente en el vídeo de ejemplo que han publicado en su propia web, en el que se aprecia cómo los elementos de la pantalla se mueven y se traducen en tiempo real sin que tengamos que hacer nada.

La novedad está en un nuevo botón que aparece en la parte inferior y que se llama Desplazar y traducir, que nos permite movernos por la interfaz sin que eso desactive Rodea para buscar.

De esta manera, es posible que el sistema siga traduciendo lo que aparece en pantalla, sea texto escrito o mostrado en imágenes.

Esta nueva función se empezará a activar a lo largo de esta misma semana en ciertos dispositivos, empezando por algunos modelo de Samsung.

Rodea para Buscar en un Samsung Galaxy A56 El Androide Libre

Esto no es raro, ya que Google se asoció con esta empresa para presentar Circle To Search por primera vez en el Samsung Galaxy S24 Ultra en 2024. Más adelante es de esperar que aparezca en modelos de otras marcas.

Google sigue mejorando sus muchas funciones de IA, e integrándolas no sólo en sus Pixel, sino también en muchos de los móviles de otras empresas.

Y, aunque haya empezado con los terminales de gama alta, ya ha empezado a dar el salto a modelos de gama media, por lo que más usuarios las tendrán disponibles.

Rodea para buscar se ha colocado como una evolución de Google Lens, una aplicación que ya era valorada y usada por muchos de los dueños de móviles Android.