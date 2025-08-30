Esta increíble aplicación es lo mejor para la cocina: extrae recetas de cualquier vídeo y las guarda para que puedas usarlas cuando quieras

A la hora de cocinar, muchos usuarios en España recurren a videos subidos a YouTube o a las redes sociales en los que se muestran recetas para aprender platos nuevos e innovar un poco en la cocina del hogar.

Al fin y al cabo, siempre está bien intentar variar un poco la alimentación para no comer siempre lo mismo, y lo cierto es que internet es una gran fuente de sabiduría en temas como este.

Las recetas pueden variar mucho en función de la zona en la que uno se encuentra, puesto que es algo que evoluciona y se transmite como cualquier otra fuente de cultura.

Gracias a las redes sociales el posible conocer recetas de lugares que se encuentran en la otra punta del mundo e intentar hacerlas en casa para probar platos nuevos.

Sin embargo, es cierto que hay algunas ocasiones en las que estas recetas pueden acabar perdidas en una infinita lista de elementos guardados o que simplemente el usuario se olvide de dónde la ha visto.

Es por eso que siempre es recomendable tenerlas por escrito e incluso con un enlace del vídeo o publicación en la que se haya visto.

Hacerlo manualmente puede llevar cierto tiempo pero gracias a la inteligencia artificial este proceso se puede hacer en cuestión de segundos y sin que el usuario prácticamente tenga que hacer nada.

Existen aplicaciones como ReciMe, gracias a las cuales es posible contar con un recetario personal que se rellene automáticamente.

Esta aplicación, en concreto, es bastante fácil de usar, puesto que basta con compartir un artículo escrito, un vídeo de Instagram o incluso de YouTube para que la app lo analice.

Esto se puede hacer directamente desde la publicación, pulsando en compartir y buscando la app de ReciMe.

Después de analizar el recurso en cuestión, será capaz de mostrar tanto los ingredientes necesarios como el método de preparación al completo.

Y si en el vídeo se dan indicaciones, como que hay un ingrediente que no es estrictamente necesario, también se reflejará en la receta escrita.

En su versión gratuita permite guardar hasta ocho recetas aunque también cuenta con una modalidad de pago.