Escribir en el móvil cambia para siempre: el teclado de Google se actualiza con nuevo diseño y un cambio que era necesario

Gran parte de los móviles que cuentan con Andes como sistema operativo integran también de manera nativa Gboard, la aplicación de teclado de la marca.

Se trata de uno de los mejores teclados que existen en Android y la compañía acostumbra a introducir novedades cada cierto tiempo, de forma que está en constante evolución.

Con la llegada de los nuevos Google Pixel 10, los móviles que Google ha presentado hace una semana, la aplicación habría recibido algunos pequeños cambios visuales y de funcionamiento.

Consisten en, por ejemplo, en nuevas funciones generativas que permitirían cambiar un texto ya escrito para que tenga otro tono, para que sea más largo o incluso para añadirle emojis

Algunos de estos cambios, como este que usa la IA, están reservados para los móviles de Google, pero otros sí que llegarán a todos los móviles Android.

Uno de ellos sería el cambio visual. Este haría que las sugerencias se muestren en forma de píldora en la barra superior del teclado, incluyendo tanto las sugerencias de la siguiente palabra como el acceso rápido al contenido copiado en el portapapeles.

Aunque al principio solo estaba disponible en la versión beta, ahora ha aparecido en la versión 15.8.4 de la aplicación, por lo que todos los usuarios deberían ir teniendo acceso con el paso de los días.

Nuevo Gboard 9to5Google

Si aún no te ha llegado esta característica seguramente tarde un poco en hacerlo, ya que Google suele llevar a cabo actualizaciones por fases.

Lo mismo sucede con la función de autocompletar, que ahora se sincronizaría con la propia cuenta de Google, algo que está llegando poco a poco a los usuarios después de algunos reportes que tuvieron lugar en la primera mitad del mes.

Además, la compañía habría optado por cambiar el diseño de los ajustes de la aplicación para organizarlos mejor y que sea más fácil encontrar las diferentes opciones que ofrece la aplicación.

Ahora, todo el contenido se agruparía dentro de una serie de categorías. Según las imágenes que ha publicado 9to5Google, estas serían atajos, toques, correcciones automáticas, gramática y sugerencias. Una mejor organización que la app necesitaba urgentemente.