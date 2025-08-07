Lo nuevo de Google Fotos es lo mejor para compartir fotos con amigos y familiares: "así es más divertido que antes"

En bastantes de los móviles que se venden en España, la aplicación predeterminada de galería es Google Fotos, o en su defecto, la app predeterminada es capaz de sincronizarse con la de Google.

La compañía ha conseguido tener una de las mejores alternativas para gestionar las fotos y además llevar a cabo una copia de seguridad de las mismas.

Esto no solamente hace que las imágenes estén a salvo aunque el smartphone se pierda o se rompa, sino que es muy útil para evitar que el almacenamiento de este se llene demasiado pronto.

Además, la aplicación cuenta con otras opciones muy interesantes, como su editor de fotografías y vídeo, que cuentan con ajustes como eliminar personas u objetos de las fotografías o estabilizar los vídeos.

Otra de sus opciones más interesantes es la de compartir imágenes con otros usuarios, que se puede hacer mandando la foto directamente, o bien creando álbumes compartidos con una o más personas.

Cada cual, podrá subir imágenes a este para compartirlas, y el resto de miembros podrá verlas y descargarlas para añadirlas a su galería personal.

Ahora, esta función podría recibir un cambio clave. Tal como reporta AssembleDebug tras haber examinado el código de la versión 7.40.0.790840830 de la aplicación, se ha encontrado un botón con el que se permitiría a los usuarios reaccionar.

Este podría ser desplegado en cada imagen que se comparta en los álbumes, e incluiría varios emoticonos para mostrar risa, alegría, o que te gusta la foto, de distintas formas, con el emoji del corazón. No está claro si Google ampliaría el número de emojis que se pueden utilizar con el tiempo.

Este botón sustituiría al que hay actualmente, que es un corazón para indicar que te gusta la fotografía, pero que da poco contexto de la reacción del usuario. Los "me gusta" dados en el pasado a otras imágenes, se quedarían como están.

Según recoge AndroidAuthority, también se podría ver una lista con las reacciones que ha generado la foto entre los miembros del grupo, acompañada de la hora a la que han reaccionado a la imagen.