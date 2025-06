El círculo azul de WhatsApp es más útil de lo que imaginas: seis usos de la IA de Meta que ya he empezado a usar a diario

Hace tres meses la inteligencia artificial de Meta llegó oficialmente a WhatsApp en España y lo primero que buscaron muchos era cómo desactivarla.

Los cambios en las aplicaciones son algo que molesta a muchos usuarios, y más cuando se trata de aplicaciones tan básicas e importantes como WhatsApp, que en España es una religión.

Por desgracia, no es posible desactivar esta función, algo que Meta ha impedido deliberadamente ya que sabía de la importancia de la IA en el futuro de su empresa.

Por suerte, es totalmente ignorable, pero también podemos usarla para sacarle partido dentro de nuestros propios chats, tanto los individuales como los de grupo.

Como siempre, el uso de este tipo de funciones es totalmente opcional, pero podemos acostumbrarnos y hacer ciertas cosas más rápido.

Buscar información

Una de las funciones básicas de Meta AI es darnos información cuando queremos saber algo, como pasa con ChatGPT. Esto, en el contexto del chat es importante ya que no nos obliga a abrir otra app.

Si, por ejemplo, estamos hablando con un amigo, y queremos recomendarle una película en la que recordamos que salían Brad Pitt y Tom Cruise pero no recordamos el nombre, podemos preguntarlo.

Chat con Meta AI El Androide Libre

Simplemente pulsando encima del icono del círculo azul y escribiendo (o dictando por voz) la pregunta, obtendremos la respuesta.

Obviamente, tendremos que salir del chat en el que estamos para abrir el de Meta AI, pero no tendremos que dejar la aplicación y podremos incluso copiar y pegar el mensaje reenviarlo si queremos.

Escribiendo por nosotros

Otra función curiosa es la de que nos cree un mensaje que queremos escribir pero no sabemos cómo. Quizás necesitamos una comunicación más formal, o quizás algo para romper el hielo.

Actualmente WhatsApp no sólo se usa para hablar con familiares y amigos, sino que cada vez más empresas lo usan, por lo que no es raro contactar con reclutadores para buscar trabajo, responder peticiones oficiales, etc.

Usando Meta AI El Androide Libre

Dado que las comunicaciones tienen registros distintos, es posible pasarle a Meta AI una frase o un mensaje y pedirle que lo haga más formal.

Traduciendo mensajes

Aunque hay sistemas más efectivos para mantener una conversación por WhatsApp en otro idioma, como el que integra Galaxy AI en los móviles Samsung, Meta Ai puede ayudar.

Podemos reenviarle los mensajes en un idioma y pedirle que los traduzca a otro. Y vale en ambas direcciones, para poder escribir en un idioma que no controlamos.

Generando imágenes

La comunicación en WhatsApp se basa en el texto, como no podía ser de otra manera. Con todo, los emojis o las imágenes tienen una gran importancia.

Gracias a Meta AI podemos generar imágenes para compartir en los chats. Simplemente tenemos que pedirle que cree una con la descripción que queramos y luego la reenviamos.

Eso sí, esta función está siendo desplegada de manera escalonada y aún muchos usuarios no la tienen activa, por lo que tendremos que esperar a que Meta la habilite para todo el mundo.

Resumir contenido

Si tenemos varios mensajes muy largos, o un único mensaje extenso, podemos reenviarlo al chat de Meta y pedirle que lo resuma.

También podemos hacer lo mismo con un audio enorme, de esos que parecen un capítulo de un podcast. Eso sí, antes deberemos transcribirlo a texto.

Entretenernos

Otra posibilidad es usar el chat de Meta AI como una suerte de amigo virtual si estamos muy aburridos y queremos hablar con alguien pero todos nuestros contactos están ocupados.

Podremos hablar de lo que queramos, simplemente escribiendo en el chat como haríamos con cualquier amigo o familiar. Con la ventaja de que siempre nos responderá.

Adelanta el futuro

Y en un futuro podremos incluso usar esta IA para que nos haga un resumen de todos los mensajes que no hemos leido de un chat, algo que será de utilidad, sobre todo, en los grupos multitudinarios.

La empresa también está trabajando en poder realizar una llamada de voz con Meta IA, similar a la interacción que tenemos con Gemini Live en el móvil.

Está claro que Meta va a potenciar esta IA en todas sus apps, no solo en WhatsApp, pero quizás aquí es donde más partido le podamos sacar, por el propio uso de la app.

Y la expansión de esta app a dispositivos como el iPad de forma oficial no hacen más que aumentar el uso de la plataforma, y de Meta AI de forma colateral.

Es una sinergia similar a la que tiene Gemini de Google en apps como Gmail o Google Docs, aumentando la versatilidad de una herramienta o app que ya usábamos antes de tener integrada la IA.

Incluso Elon Musk está intentando crear una alternativa a WhatsApp en X, usando la función de mensajería y, por supuesto, incluyendo a Grok en el proceso.