Hemos probado la nueva IA del HONOR 400 capaz de convertir fotos en vídeos profesionales

La inteligencia artificial está convirtiendo tareas que hasta hace unos años eran imposibles de realizar para el usuario medio en algo que se hace en segundos desde un teléfono móvil. Y ni siquiera hablamos de móviles especialmente caros. La nueva función que estrena el HONOR 400, que llegará a España dentro del catálogo de gama media del fabricante, es especialmente espectacular, así que hemos querido probarla.

Se trata de una colaboración entre Google y HONOR, que ha hecho que este móvil sea el primero en estrenar una nueva función que estará disponible, suponemos, para el resto de móviles con Gemini en el futuro. Es una evolución de su herramienta de creación de vídeo, que por ahora sólo está disponible para los usuarios de las tarifas de IA de Google One.

Gracias a esta prestación, los usuarios del HONOR 400 podrán convertir una imagen que hayan hecho con su móvil, o hayan descargado de Internet, en un vídeo de unos pocos segundos. Y lo mejor es que es una herramienta gratuita y con unos resultados espectaculares. Eso sí, no está dentro de la aplicación de Gemini, sino de la app de Galería del fabricante.

Recorte de las dos fotos usadas para generar los vídeos El Androide Libre

Para poder activarla simplemente hemos de abrir la app de Galería, aceptar los permisos que nos pide y luego pulsar en el icono de la esquina inferior derecha de la interfaz, la que tiene el logo de Crear. Pulsamos en el icono superior, el que nos permite pasar de Imagen a Video, y cargamos nuestra imagen. El sistema funciona mejor cuando son fotos de personas, de mascotas o de objetos o paisajes, no tanto con fotos más complejas, como es normal.

Una vez que hemos cargado la foto se puede elegir entre el formato horizontal o vertical, y pulsamos en el botón de Generar. Al cabo de pocos minutos, normalmente menos de 2, tendremos un vídeo con una buena calidad, que podremos descargar y compartir por redes sociales. Como ejemplo, hemos usado dos imágenes distintas para crear dos vídeos, como veis a continuación.

Vídeo generado por IA a partir de una foto Alvarez del Vayo

El resultado es siempre un vídeo con resolución HD, es decir, 1.280 x 720 px, que puede ser vertical u horizontal, como hemos dicho. La duración es de unos pocos segundos y no podremos modificar lo que sucede con un comando de texto, como sí es posible hacer en Veo2, el modelo de lenguaje de texto a vídeo de Gemini.

Los resultados son muy buenos, e incluso el sistema se toma la libertad de introducir elementos como el caso de las gaviotas del segundo vídeo, que no estaban en la imagen pero que curiosamente sí que estaban en el barco desde el que se tomó la foto. No sabemos si el entrenamiento del LLM ha sido con fotos que las incluían y por eso han aparecido o si se debe a otro motivo.

Vídeo generado por IA a partir de una foto Alvarez del Vayo

Esta nueva función es exclusiva de los HONOR 400 por el momento, pero es de esperar que Google la incluya en Gemini en breve. De hecho, parece que Samsung ya trabaja en algo parecido, no sabemos si de a mano de Google o no. Es algo parecido a lo que hizo con Circle To Search con los Galaxy S25 Series a principios de año, siendo los móviles de Samsung los encargados de estrenar esa función que poco a poco ha ido llegando a muchos más dispositivos, tanto de la empresa coreana como de otras marcas.