Esta desconocida app de Google es una alternativa a Google Fotos para los que solo quieren tener una galería de imágenes

Que Google instale por defecto muchas de sus aplicaciones en los móviles Android que se venden en España tiene la parte positiva para la empresa de que muchas apps se usarán por defecto. Por ejemplo, que Chrome sea el navegador más usado en smartphones no es casualidad. Es bueno, sí, pero además ya viene preinstalado.

Algo parecido pasa con Google Fotos, que es una herramienta impresionante pero que también resulta abrumadora para muchos usuarios. Muchos sólo quieren una aplicación para ver sus fotos, como se ha hecho durante décadas, no necesitan un editor con inteligencia artificial y no quieren una copia de seguridad en la nube que les esté recordando cada pocos días que les queda poco espacio en la cuenta.

Para ellos Google tiene una aplicación que se puede descargar gratis en la Google Play Store. Se trata de Gallery, un sencillo visor de foto que tiene como finalidad mostrar las imágenes que tenemos alojadas en el móvil, como haría cualquier aplicación de galería. De ahí su nombre. Lo mejor es que no hay que gestionar el espacio en Google One, o perderse por las muchas opciones de su hermana mayor.

Esta aplicación se pensó para los móviles Android menos potentes, pero es que actualmente hasta los más básicos son capaces de mover apps como Google Fotos sin problemas. Así, Gallery ha quedado recluida a un segundo plano, uno pensado para esos usuarios que valoran, por encima de todo, la sencillez. Sólo quieren ver sus fotos y ya está. Se agradece que Google mantenga una app como esta.

Con todo, esta aplicación nos permite realizar ediciones sencillas con las imágenes, o compartirlas con otras aplicaciones, como pasa en casi todas las apps de móviles Android. Aunque por defecto nos muestra las fotos que tenemos en el móvil en las carpetas que el sistema ha creado, podemos crear nuevos álbumes.

App de galería de Google

El único problema, aunque para muchos usuarios no lo será, es que tenemos que encargarnos de hacer copias de seguridad manualmente, o con otras aplicaciones. Esto no es obligatorio, pero si no lo hacemos es cuestión de tiempo que tengamos un problema y perdamos toda la información alojada en el móvil, sea por un robo, un accidente o un virus. Si es nuestro caso, podemos usar un disco duro y guardar ahí las fotos cada ciertos días, si no queremos usar apps complicadas.