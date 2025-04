Prepara tu móvil para Semana Santa: estas son las apps que siempre recomiendo instalar antes de salir de viaje

Los viajes son ocasiones ideales para desconectar y pasar un rato sin pensar en las obligaciones, así como para hacer turismo y descubrir nuevas culturas. Aunque viajar por España también es muy recomendable, puesto que hay una infinidad de lugares interesantes, y de interés artístico. En cualquier caso, el smartphone suele ser el dispositivo que más puede ayudar en estas ocasiones.

Al fin y al cabo tiene también una enorme cantidad de usos que van mucho más allá de la capacidad de llamar. Una gran cantidad de gente lo utiliza como cámara principal a la hora de inmortalizar sus recuerdos preferidos de las vacaciones, además de tener la posibilidad de servir como GPS o incluso como guía de viaje.

Todo depende de las aplicaciones que se tengan instaladas en el dispositivo, y en este sentido, al ir de vacaciones siempre conviene llevar todas las apps que se puedan necesitar. Aunque luego haya alguna que no se use, no ocupará demasiado espacio como para necesitarlo. Para ello también es importante llevar el móvil con memoria disponible para que no tengamos que cortarnos a la hora de tomar fotografías o vídeos.

Pocket

Una cuestión a tener en cuenta durante los viajes suele ser el entretenimiento, ya que hay muchas ocasiones en las cuales, durante un trayecto, no se puede hacer absolutamente nada más allá de mirar el móvil. Es por eso que merece la pena descargar aplicaciones que ofrezcan entretenimiento sin necesidad de conexión.

En este caso, Pocket es una aplicación que guardará todos aquellos artículos y webs que ves por internet y que quieres leer en algún momento. La aplicación hará un guardado sin conexión de artículos que te resulten interesantes para que puedas leerlos en el momento en el que tengas un rato

El concepto es bastante sencillo y lo mejor es que usarla es tan fácil como compartir desde una aplicación de lectura o desde Google Chrome los artículos que más te interesen con la app. Esta los descargará y se podrá acceder a ellos en cualquier momento para leerlos.

Lo mejor es que gracias a esta aplicación es posible explorar una gran cantidad de temas, puesto que se pueden crear etiquetas para guardar el contenido de una manera categorizada y luego acceder directamente a las temáticas que se prefieran. Al fin y al cabo, el contenido no siempre se presenta en el momento ideal para leerlo.

Wallet

La aplicación de cartera electrónica de Google ha mejorado bastante en los últimos años, y en muchas ocasiones es un método más seguro para pagar que llevar la tarjeta. Al fin y al cabo, hay que desbloquear el móvil antes de poder utilizarlo para este fin, lo que le añade un extra de protección.

No es solo una app muy recomendable por sus posibilidades de pago a nivel internacional, sino que Google Wallet también cuenta con la posibilidad de que el usuario añada tarjetas de fidelización a la app, de manera que se pueda ir a comercios como Carrefour o Día con el carné de socio en el móvil —o incluso en el reloj—.

Lo mismo sucede con vuelos y billetes, ya que todo esto se puede guardar en la app hasta el día que se vaya a utilizar. Así, no habrá que preocuparse por buscar y abrir un PDF con la entrada o billete en cuestión cada vez que alguien nos lo pida, sino que directamente aparecerá en la app.

Si no se quiere utilizar la tarjeta de débito, ni siquiera es necesario tenerla activada para poder utilizar las otras funciones presentes en la app. También existen algunas alternativas como Cartera de tarjetas o Stocard que también valen para este mismo fin.

La IA, mejor que nunca

La inteligencia artificial es una de las tecnologías que más ha evolucionado a lo largo de los últimos años, y lo cierto es que a día de hoy es capaz de realizar una gran cantidad de tareas útiles en poco tiempo y sin generarle esfuerzo al usuario. Es por ello que es muy recomendable contar con un modelo conversacional, al más puro estilo de ChatGPT, Copilot o Gemini.

El de Google puede resultar algo más cómodo, ya que está integrado en una gran cantidad de móviles Android, donde se puede invocar con solamente mantener pulsado el botón de apagar. Esto es algo que también se puede configurar con otros asistentes si se tiene preferencia por otra de las opciones.

En cualquier caso, es una herramienta muy útil para obtener respuestas instantáneas mientras que se va caminando por la calle o cuando no se tiene el tiempo suficiente para buscarlo en Google y pararse a leerlo. Puede resolver todo tipo de cuestiones culturales sobre monumentos o sobre la forma de ser de las personas que viven en esa zona.

También es increíblemente útil para realizar tareas sencillas, como solicitan información en tiempo real sobre el clima, el tráfico o incluso sobre acontecimientos que estén teniendo lugar en la zona en la que se visite. Incluso puede ayudar a resolver problemas proporcionándote números de asistencia de aerolíneas, compañías de autobuses y más establecimientos.

GetYourGuide

Esta aplicación está orientada a contratar excursiones y visitas guiadas en las que descubrir el país o la zona que se esté visitando de forma sencilla y cómoda. Es una gran alternativa si se quiere combinar las experiencias libres con experiencias guiadas, y cuenta con una gran variedad de opciones.

En la app, existen más de 75.000 experiencias repartidas por todo el mundo, lo que ofrece un gran número de posibilidades. Es posible contratarlas antes del viaje, y de hecho es lo más recomendable, pero también puede ser muy útil para momentos en los que el itinerario del día se ha terminado pronto.

Ofrecen la opción de reservar primero y pagar más tarde, por lo que ofrecen garantías en cuanto a fiabilidad. Además, los tickets que habrá que enseñar a los guías se guardarán en el smartphone. Por otra parte, la app también permite conseguir entradas en monumentos bastante transitados, lo que puede ahorrar bastante tiempo perdido haciendo cola. Sin duda, una opción que merece la pena instalar.

Mapas, imprescindibles

Utilizar el móvil como navegador es posible gracias al GPS que estos dispositivos tienen integrados y a los servicios de localización, que son los que permiten utilizar las aplicaciones de mapas teniendo la referencia del lugar en el que se está. Pueden ser muy útiles para buscar la mejor ruta a cualquier sitio al que se quiera ir.

Sin embargo, no es la única ventaja que esconden para el usuario, ya que estas aplicaciones también tienen la capacidad de mostrar otros datos a los usuarios. Maps, por ejemplo, cuenta con información sobre el tráfico en directo, lo cual hace que se puedan evitar las calles más transitadas.

Esto también tiene gran importancia a la hora de escoger una ruta, puesto que la app tendrá en cuenta esta información para determinar cuál es el camino más rápido para llegar. Maps no es la única aplicación que puede hacer esto y otras alternativas, como Waze, también ofrecen estas características.

Un imprescindible en el móvil para cualquier tipo de viaje, ya se haga en coche o en otro medio de transporte. Al fin y al cabo, también permite buscar información sobre los monumentos cercanos u otros sitios de interés, por no hablar de su gran utilidad a la hora de buscar un sitio en el que comer, al poderse ver opiniones y fotografías de otros usuarios.

Aplicación del tiempo

Semana Santa es un período que suele tener lugar entre estaciones, haciendo que el tiempo pueda ser bastante inestable en muchas regiones de España. En este sentido, siempre viene bien contar con una aplicación que muestre la previsión meteorológica para la zona en la que se encuentra el usuario.

Para esto no hace falta ni siquiera instalar una aplicación, ya que con abrir Google y utilizar el buscador o incluso dar un toque sobre el icono del tiempo en el widget, se puede acceder rápidamente a una pestaña con la previsión para las próximas horas y días.

Esto hace que todos los datos del clima sean fácilmente accesibles. Sin embargo, existen otras aplicaciones alternativas que pueden llegar a ir incluso un paso más allá. Es el ejemplo de Dina, una app utiliza esta información meteorológica para aconsejar al usuario sobre qué ropa debe llevar cada día.

Ofrece un pequeño gráfico en el que muestra las prendas que recomienda llevar en función de la temperatura y la humedad. Así, es más complicado equivocarse a la hora de elegir la ropa y se cuenta con una pequeña orientación para saber si, por ejemplo, será necesario llevar

Información sobre las procesiones

Por último, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, también puede merecer bastante la pena apostar por contar con una aplicación para seguir cómodamente las procesiones de Semana Santa en caso de que se sea seguidor de esta celebración. Además, existen diferentes aplicaciones para poder obtener toda la información.

El Penitente, por ejemplo, es de las más utilizadas, y sirve para seguir las procesiones que tienen lugar en Málaga y Sevilla. Para otras regiones, se pueden descargar apps alternativas como Semana Santa Jaén o Guía Semana Santa Almería, que cuentan con información detallada para seguir las procesiones.

Además, algunas de ellas también integran el itinerario, datos sobre las hermandades e incluso contenido multimedia con el cual se puede aprender más acerca de esta tradición, que se lleva celebrando en España desde hace