Google Maps esconde información de bares y restaurantes muy útil para saber qué nos encontraremos

Google sabe que Maps es una de sus aplicaciones más importantes, no sólo porque es la líder en su sector, sino porque es usada por millones de personas en España y en la totalidad de países donde Android es el sistema líder, como pasa en el nuestro, aunque últimamente haya tenido problemas. Pero esta app hace mucho que dejó de ser solo una app de navegación.

Desde hace años Google la está posicionando como la aplicación por defecto para cuando salimos a cenar, a hacer algún plan con amigos o familiares, o planificamos algún viaje. La cantidad de opciones e información que tiene este programa es ingente.

Y es justo eso lo que hace que, a veces, muchos se pierdan entre los menús que hay y no saquen provecho a muchas de las funciones que tiene. Una de las más útiles es poder saber mucho sobre un local o restaurante antes de ir incluso. Y no hablamos de los horarios o el teléfono, sino de detalles mucho más precisos.

Esto es lo que aparece en la pestaña de información que hay en muchos bares y locales, que nos indica no sólo el tipo de comida que hay en los mismos, sino también cosas como si es adecuado para niños, si se puede pagar con tarjeta bancaria o si la accesibilidad es buena para personas en silla de ruedas, por ejemplo.

Toda esta información se complementa con un texto que aparece en la parte superior de esta sección, redactado con el propietario, donde habla un poco del local. Es útil para saber qué tipo de ambiente se busca y qué podemos esperar al ir. Para acceder a toda esta información sólo hay que abrir Google Maps.

Información en Google Maps El Androide Libre

Una vez hecho buscamos el local y nos vamos a la segunda fila de opciones, no la que tiene los botones de Cómo llegar, Iniciar o Llamar, sino la que tiene los de Resumen, Carta, Reseñas, etc. Al final hay una sección llamada Info. Es ahí donde podemos ver al detalle toda la información que tanto el propietario como los clientes han ido aportando sobre el local, lo cual resulta tremendamente útil. Es una sección que debería ser mucho más visible, y no estar arrinconada literalmente al final de la última barra de opciones.