La app Android de Tesla por fin se actualiza con una función que iOS tiene desde hace meses

En España la mayoría de usuarios utiliza móviles Android. Esto no es así en todos los países, pero es cierto que iOS no es mayoritario, si bien cada vez más personas optan por un móvil de Apple, sobre todo los más jóvenes. Tampoco nuestro país es uno de los que más coches eléctricos vende, pero Tesla tiene una posición ahora sí dominante en este apartado.

Los dueños de estos coches que usan el móvil de Apple se ven beneficiados porque la mayoría de funciones llega antes a estos modelos que a los que usan Android. Un buen ejemplo es la posibilidad de abrir el maletero usando el chip UWB de nuestro móvil en el caso de que lo tenga simplemente quedándonos parados detrás.

Otra función que ya estaba en la aplicación para iOS y que ahora llega a Android es la opción de poder consultar los clips que ha grabado el coche desde el móvil, sin tener que entrar en el vehículo. Esto es muy útil si queremos comprobar si ha pasado algo en las últimas horas pero no estamos cerca.

Esta función integra tanto las grabaciones del modo centinela, que es el sistema de grabación que se coordina con la alarma y de la dashcam, es decir, las grabaciones que hacemos nosotros voluntariamente pulsando un botón o que el coche hace en circulación cuando, por ejemplo, recibe un impacto.

Para poder ver estas grabaciones solo hemos de actualizar la aplicación de Tesla en la Google Play Store a la última disponible y abrir la app. Dentro del menú hemos de entrar en la opción Seguridad y Conductores para luego seleccionar la primera opción, llamada Visor de Dashcam. En este apartado tendremos por separados los clips del modo centinela y de la propia dashcam.

Si queremos podemos ir directamente al evento en concreto pulsando en el botón rojo una vez que hayamos entrado en la reproducción de un clip. También podemos guardar el archivo en el móvil, para poder enviarlo, almacenarlo, etc. Por último, podemos borrar los clips que no queramos directamente deslizando de derecha a izquierda, como hacemos en aplicaciones como Gmail.

Esta función permite tener un control mucho mayor de lo que le pasa al coche sin tener que estar cerca. Incluso es posible ver las grabaciones a distancia ya que el modo centinela implica tener contratada la conectividad premium, que es la que le da conexión a internet 4G al vehículo.

Esta conectividad es de pago, costando 9,99 euros al mes, pero no es obligatoria para poder usar el vehículo. Eso sí, en el caso de que no la contratemos no tendremos esta nueva función en la aplicación dado que no tendremos acceso al modo centinela.