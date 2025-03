Google tenía razón con la IA: así he pasado a usar el botón físico para Gemini y cambiar mi experiencia de uso totalmente

A lo largo del año en España se lanzan multitud de móviles, la mayoría con Android. Cada marca tiene sus propias preferencias y enfoques, pero bajo todas ellas está la experiencia de Google, algo que se nota. Es por eso que el análisis de un dispositivo siempre se parece en cierta manera.

La cuestión es que Google también tiene la capacidad de cambiar toda una experiencia de uso cuando decide realizar un movimiento tan arriesgado como el que ha hecho con Gemini, haciendo que una pulsación prolongada en el botón de encendido lo active. Y eso no me gustaba en un principio, aunque he de reconocer que estaba equivocado. Una modificación que Sameer Samat, máximo responsable de Android explió en una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono.

Para ponernos en situación, soy un usuario extremadamente intensivo del asistente de Google. Tengo altavoces en casi todas las estancias de la casa y los uso muchas veces al día, para controlar la domótica, poner alarmas, temporizadores, establecer recordatorios, etc. Pero en el móvil no lo uso casi nunca.

Obviamente el trabajar en casa hace que eso sea mucho más plausible, pero aun así es llamativo cómo el cambio del asistente de Google a Gemini en el móvil ha cambiado eso. Desde que estoy probando el Samsung Galaxy S25 Ultra me he dado cuenta de que uso mucho más Gemini en el móvil de lo que usaba el asistente en este mismo dispositivo.

Las capacidades del nuevo producto son mucho mayores, y no es raro que le pregunte cosas que el asistente no sabría resolver, al menos no sin derivarme a múltiples páginas webs. Y el que tenga un botón disponible para lanzarlo ha resultado ser una grata sorpresa.

Nuevo asistente en Galaxy S25 Ultra Chema Flores El Androide Libre

En un principio no me llamaba nada la atención esta idea porque me gustaba tener el botón de reinicio cerca, con una pulsación prolongada de este botón, y el tenerlo en el menú de notificaciones no me acababa de convencer. Esto se podía cambiar, claro, pero como Google había eliminado el gesto que lanzaba su asistente desde las esquinas inferiores de la interfaz, la única opción era usar la app como otra cualquiera, y tampoco me convencía.

Tras dos meses usando el botón para lanzar Gemini he de reconocer que Google tenía razón, que la comodidad que aporta es mucho mayor que la ligera inconveniencia de tener que buscar el botón de reinicio en el menú de notificaciones y que, a partir de ahora, seguiré usándolo en el resto de móviles que analice. Porque esa es una de las claves de Gemini, vendrá activo por defecto con una pulsación prolongada en el botón de encendido no sólo en los móviles de Samsung, sino en todos los que quieran integrar la IA de la empresa, como OnePlus, Xiaomi, etc.