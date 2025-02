La sencilla app que permite compartir cualquier aplicación instalada en tu móvil

Durante mucho tiempo Android se ha diferenciado de iOS y de otros sistemas operativos móviles por lo permisivo que era con la instalación de aplicaciones desde fuentes distintas a las tiendas oficiales de aplicaciones. Esto ha permitido la creación de muchas apps que no cumplían los requisitos de Google ser utilizadas de manera sencilla. Y no hablamos de apps piratas o peligrosas, simplemente de apps que en España por ejemplo no tenían permiso para estar en la Play Store.

Un ejemplo de ello es Fusion Solar, una app de gestión de instalaciones solares de Huawei que, por el veto de Estados Unidos a la empresa, no puede integrar en las apps y servicios de Google. Curiosamente, sí que está en la tienda de aplicaciones de Samsung, al ser una compañía coreana.

Descargar esta app es posible también desde la tienda de aplicaciones de Huawei, que se puede instalar en cualquier móvil Android, o desde la página web de la propia empresa. Sin embargo, hay una manera más sencilla de instalarla si un amigo ya la tiene en su móvil o si alguien de la familia ya la usa.

Para ello usaremos aplicaciones como ML Manager: APK Extractor, un programa que lo que hace es extraer el APK de una aplicación que esté instalada en nuestro móvil y permitir compartir ese APK con otra persona, que podrá instalar la app en su móvil. Pero esta app va mucho más allá.



Esta aplicación funciona sin tener que realizar el acceso root al móvil, aunque para poder exprimir las funciones avanzadas sí que necesitaremos realizar ese proceso. Con la versión gratuita y sin hacer acceso root podemos extraer cualquier app instalada y guardarla como APK. Podremos organizarlas, compartirlas o desinstalarlas de manera sencilla.

ML Manager El Androide Libre

Con el acceso root y la versión de pago podremos desinstalar aplicaciones del sistema, ocultar aplicaciones del sistema de arranque del dispositivo o extraer siempre los APK en segundo plano mientras hacemos otras cosas. La versión de pago de esta app cuesta 3,59 euros y se puede instalar en la imensa mayoría de dispositivos Android del mercado.

Esta es una aplicación de nicho, no pensada para un público masivo, pero sí que es de utilidad para aquellos usuaros que más gustan de investigar y modificar sus móviles, además de poder compartir certas apps con amigos y familiares, o de poder instalar esas apps de otros que no tienen y que no son fáciles de encontrar.