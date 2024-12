Los trucos para editar imágenes en Google Fotos como un experto: sin saber de fotografía y desde cualquier móvil Android

Uno de los efectos colaterales de que la mayoría de personas use su móvil como cámara de fotos es que se necesitan smartphones con mucha memoria interna o, lo que viene siendo cada vez más habitual, se tenga que usar un servicio de almacenamiento en la nube. En España uno de los más comunes es Google Fotos, al venir preinstalado en todos los móviles Android y ser compatible con iOS.

Este servicio no es el único que se puede usar ya que hay otros como Amazon Fotos que son más económicos, aunque menos conocidos. Pero las ventajas de Google Fotos no se basan solo en sus precios asequibles o en la integración con el resto del ecosistema de Google. Esta aplicación también es una herramienta para editar las fotos de manera sencilla.

Desde hace muchos años los usuarios de la app pueden modificar fotos de manera simple entrando en el menú de edición y recortando la imagen, cambiando el contraste, el brillo o usando diferentes filtros. No es algo diferente a lo que hacen otras aplicaciones como Instagram, pero al estar enfocada la app en almacenar las fotos y no en compartirlas sí que es más cómodo usarla.

Pero este tipo de edición no era nueva, se llevaba usando en móviles desde hace años, prácticamente desde que los smartphones empezaron a incluir cámaras. No obstante, en los últimos años la inteligencia artificial se ha convertido en una manera mucho más avanzada de editar imágenes. Lo hemos visto en aplicaciones de escritorio como Photoshop, pero también en otros programas.

Samsung lanzó Galaxy AI cuando presentó los Samsung Galaxy S24 Series y con ello abrió una puerta a la edición de fotos usando inteligencia artificial al gran público. Con las opciones integradas se podían crear ilustraciones, meter objetos en las imágenes... Ya probamos esta nueva tecnología y vimos el potencial que tenía, aunque también algunos de sus fallos.

Imagen con un toro cambiado de tamaño

Obviamente esas funciones estaban sólo disponibles para los móviles de Samsung, pero no para todos, sólo para los más potentes. Luego llegaron a los plegables y recientemente lo ha hecho al Samsung Galaxy S24 FE. Pero pese a que Samsung vende muchísimos móviles en España, no es esta una opción para todo el mundo.

Ahí es donde entra Google Fotos y sus nuevas herramientas de edición avanzada con inteligencia artificial. Estas nuevas funciones eran de pago hasta hace poco, pero Google ha decidido dejarlas disponibles para todos incluyendo los usuarios de los planes gratuitos, lo mismo que ha hecho con Gemini Live.

Imagen editada para centrar el objeto

Esta nueva función permite modificar elementos de las fotos para borrarlos, algo que ya estaba disponible, pero también para cambiar su forma. El Editor mágico nos deja seleccionar una parte de las fotos para moverla en la misma o cambiar el tamaño, o ambas cosas a la vez. Para ello sólo hemos de abrir una foto, pulsar en el icono de Editar y luego seleccionar Editor Mágico en el icono de color que hay en la parte inferior izquierda.

Cuando entremos en la nueva ventana de edición se nos pedirá que mantengamos pulsada la pantalla para seleccionar el objeto en cuestión. Puede ser una persona, un elemento o lo que queramos. La selección automática no siempre elige perfectamente el objeto pero si pulsamos en el botón de Ajustar selección podremos añadir o eliminar partes del mismo para que obtengamos el objeto definido con precisión.

Imagen con una persona cambiada de tamaño

Una vez hecho esto podemos hacer un pellizco en el mismo para cambiar su tamaño, agrandándolo o haciéndolo más pequeño. Hay que tener en cuenta que si es un objeto que arroja sombras hay que seleccionar las sombras también. Una vez hecho pulsamos en la flecha de color de la esquina inferior izquierda y veremos cómo el sistema usa la IA para cambiar el tamaño del objeto pero, sobre todo, para rellenar los huecos que quedan detrás.

Como no siempre lo hará perfectamente nos da varias opciones, pudiendo nosotros elegir cualquiera de ellas para guardar como una copia, lo que evitará que perdamos la imagen original. Además, es posible pedirle al sistema, si ninguna de las cuatro nos ha gustado, que genere más opciones.

Elemento borrado de una imagen

El uso de esta herramienta es práctico para modificar elementos que están en la imagen por completo, pero también para mover desde el margen de la toma objetos que no han sido encuadrados perfectamente. Con surte la generación inteligente podrá recomponer el elemento y sacarlo por completo dentro de la escena. Eso sí, es muy complicado hacer esto con según qué elementos, como cabello, vegetación, etc.

Justo a esta función Google ha añadido otras que también usan IA, como el Borrador Mágico que ya conocíamos o la que aumenta la nitidez en las fotos antiguas, lo que permite recuperar imágenes que se hicieron con cámaras que no tenían mucha resolución o mejorar imágenes que salieron movidas pero que no hemos querido borrar por no tener mejores opciones.

Dentro de unas semanas se espera que llegue a Google Fotos una herramienta aún más potente, que permite reencuadrar cualquier imagen de forma automática y otra que nos dejará editar las fotos con IA. Esta última será parecida a la que ya tienen marcas como Samsung, pero integradas dentro de Google Fotos. Por ahora no se sabe si será algo exclusivo de los Pixel, de los usuarios de pago de Google One o estará disponible para todo el mundo con una cuenta en Google.