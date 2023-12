La aplicación para saber si el jamón que hay en tu cesta de Navidad es de buena calidad

El jamón es, seguramente, el embutido más tradicional en España, y se puede integrar en la dieta de muchas maneras. Sin embargo, no todo el jamón es igual, ya que hay una serie de diferencias entre el de bellota y el serrano, que se basan en la crianza y la alimentación.

El primero es algo más caro del segundo, aunque depende del porcentaje de ibérico que tenga. Sin embargo, hay ocasiones en las que, al comprar una pieza de jamón entera o al recibirlo como regalo, a cualquiera le pueden dar gato por liebre, y no es un gasto especialmente pequeño.

Sin embargo, es posible saber si un jamón es ibérico únicamente mirando su etiqueta y utilizando el móvil, ya que la norma de calidad del ibérico obliga a que todas las piezas con esta denominación, ya sean jamones o paletillas, tengan al menos una de las cuatro etiquetas que lo identifican.

Diferentes tipos de ibérico

Pese a que se puede encontrar, según la OCU, un muy buen jamón ibérico cortado en algunos supermercados, también es cierto que mucha gente prefiere comprar la pata entera y cortarla en casa, y en esos casos, lo mejor, si no se quiere arriesgar, es fijarse en la etiqueta que tiene.

Antes de nada, es importante tener en cuenta que existen diferentes clases de jamón. En función de la raza, puede ser 100% ibérico, o bien tener un porcentaje de ibérico, que implica que uno de los progenitores del cerdo es ibérico y el otro no —o al menos no al 100%—, y esta diferencia puede ser clave en el sabor.

En función de su alimentación, puede ser de bellota si ha alcanzado este peso consumiendo frutos, pasto y bellotas; de cebo de campo si se le ha alimentado con piensos naturales en campo abierto, o de cebo si se le ha alimentado con piensos naturales, pero de forma intensiva en una granja. Dentro de los jamones ibéricos, existen cuatro etiquetas distintas, cada una con un color, que ayuda a diferenciarlos y que además aseguran que es un producto ibérico, aunque el porcentaje que tengan ya es otra historia. Estos son los tipos que hay:

Etiqueta negra: jamón de bellota 100% ibérico

Etiqueta roja: jamón de bellota que puede ser 50% o 75% ibérico.

Etiqueta verde: jamón de cebo de campo que puede ser 100%, 75% o 50% ibérico.

Etiqueta blanca: jamón de cebo que puede ser 100%, 75% o 50% ibérico.

Cada pata de jamón ibérico, por ley, debe estar identificada individualmente por uno de estos precintos, que además no se pueden quitar antes de venderlo, por lo que es la mejor garantía para saber que se trata de un producto con esta denominación. Hay que tener en cuenta que, si es jamón serrano, y no jamón ibérico, no tiene por qué llevar esta etiqueta.

App de ibéricos

Existe otro método para hacer el origen de un jamón ibérico, y es utilizar una app llamada Ibéricos. Esta ha sido creada por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) y está disponible tanto para Android como para iOS y es capaz de escanear la etiqueta de productos. Ibéricos para comprobar la trazabilidad de la pieza. La aplicación es extremadamente sencilla de usar, que solo tiene una misión y no cuenta ni con publicidad ni con compras dentro de la aplicación. Al abrirla, lo único que se va a encontrar es un acceso directo al identificador de jamones y un enlace a la web de la asociación.

App Ibéricos El Androide Libre

Para identificar la pieza bastará con utilizar la cámara para captar el código de barras o bien escribir este a mano. Hay que tener en cuenta que únicamente funcionará con los jamones ibéricos que cuenten con una de las etiquetas mencionadas anteriormente, puesto que, según recoge su página web, en las Denominaciones de Origen, la trazabilidad e identificación de las piezas es gestionada por los consejos reguladores de cada una de ellas.

Una vez se identifica el código, la aplicación desglosa la información que obtenido de ella gracias a su base de datos. En primer lugar, aparece el tipo de pieza que es, puesto que puede ser jamón o paleta ibérica. Después aparece información tanto de su alimentación como de su raza, mostrando si se trata de jamón de bellota o cebo, así como su porcentaje de ibérico.

Tras esto, aparece la fecha del inicio de la elaboración, seguido del lugar de procedencia del primer consignatario de la pieza, es decir, de la primera industria que la ha recibido, por lo que no hay que tener en cuenta este apartado si se busca conocer el origen del cerdo.

