Los trucos que no conoces de Google Fotos para sacar todo el partido a los álbumes

A finales del siglo pasado se produjo una explosión en el uso de la fotografía en España gracias a la expansión de las cámaras compactas, que en las dos últimas décadas fueron tremendamente populares en fiestas de cumpleaños, celebraciones como bodas o comuniciones o vacaciones. Esto hizo que la generación nacida en los 80 y 90 tuviera muchísimas más fotografías que los nacidos antes.

A principios de este siglo los móviles empezaron a incluir cámaras, primero como accesorios y más tarde de forma integrada. Pero no ha sido hasta la llegada de los smartphones y las redes sociales que la cantidad de fotografías ha aumentado de forma exponencial, y con ello la necesidad de almacenarlas.

Cuando las fotos eran físicas los álbumes eran la opción más común para guardarlas, libros plastificados de gran tamaño y peso. Algunas personas incluso usaban cajas dado que era más económico y tampoco implicaba un daño para las imágenes. Pero actualmente la inmensa mayoría de fotografías son digitales, y los álbumes son conceptos dentro de servicios como Google Fotos.

Los álbumes de Google Fotos

Esta aplicación de Google se ha convertido en la opción por defecto para muchos usuarios para ver sus fotografías, pero también para almacenarlas, gracias a los 15 GB de espacio en la nube que Google ofrece de forma gratuita. Es posible que eso no sea suficiente y hay que optar por opciones de pago, pero aún así merece la pena.

Pero una cosa es el almacenamiento y otra muy diferente la organización. Google Fotos no permite usar carpetas para organizar las fotos, como se hacía en sistemas como MacOS o Windows. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda tener un sistema de organización que permita filtrar por tiempo, personas, fechas, etc.

Los álbumes de Google Fotos permiten crear pequeñas carpetas virtuales donde guardar las imágenes por eventos, fechas o de la forma que se prefiera. Y cada imagen puede estar en varios álbumes a la vez, por lo que siempre estarán las fotos adecuadas en cada uno de ellos, sin tener que copiar las fotos y perder espacio en la cuenta de Google.

Creando álbumes

La creación de un álbum en Google Fotos es muy sencilla. Simplemente hay que ir a la sección Biblioteca, en el menú inferior y buscar la opción llamada Nuevo Álbum. Una vez que se seleccione hay que poner un título y seleccionar las imágenes que irán en él, o bien una persona o mascota para que el álbum se actualice solo. Esta es una forma muy buena de tener todas las imágenes de alguien de forma automática ya que cada vez que se suba una nueva foto se integrará en el álbum.

Creando álbumes en Google Fotos

Es importante remarcar que los álbumes no son como las carpetas de otros sistemas operativos. Si se mete una imagen dentro pero luego se quiere eliminar, lo que se borrará será la inclusión en el álbum, pero la imagen seguirá en la cuenta de Google. Hay que eliminarla de ahí para que no aparezca en nuestro perfil.

Portada y compartir

Además de la creación, Google Fotos permite personalizar los álbumes eligiendo, por ejemplo, la imagen de portada, para que sea fácil localizarlos sin tener que leer el nombre. Incluso es posible ver las imágenes destacadas de cada álbum, desde versión web del servicio, o pulsando en el icono de Play dentro del álbum en la aplicación Android.

Menú Compartir en Google Fotos

Si se ha creado un álbum con fotos que se quieren compartir es posible hacerlo enviando un enlace que se crea a tal efecto. esto se hace dentro del álbum, pulsando en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha, y seleccionando Opciones, Compartir con Enlace. Ese enlace mostrará el álbum actualizado.

Álbumes compartidos

Si lo que se quiere es crear un álbum compartido simplemente hay que invitar a alguien a que pueda subir imágenes al que se ha creado. Eso se hace, dentro del álbum, pulsando en la opción Compartir, y seleccionando la opción Invitar a personas. Habrá que usar su cuenta de Gmail, o la que use en Google Fotos.

Edición de álbumes

En la parte superior de esta nueva ventana hay una lupa, con la que buscar el nombre de la persona en concreto. Si no aparece es porque no tenemos su cuenta de Google Fotos, sea de Gmail o de otro dominio. Habrá que pedirla para poder agregarla, y obviamente esa persona deberá usar también esta aplicación. Desde ese momento, la persona podrá subir imágenes a este álbum.

Aquí hay algo clave. Las fotos que suban otros usuarios estarán disponibles para ver, pero no se almacenarán en la cuenta de Google. Si se quiere hacer eso hay que entrar en el álbum y seleccionar las imágenes que han subido para luego entrar en la imagen que se quiera almacenar y pulsar en el botón llamado Guardar, en la parte superior derecha.

Los álbumes creados por nosotros mismos aparecen en la sección Biblioteca, pero los que crean otros y en los que se nos invita a participar, no están ahí. Para verlos hay que ir a la sección Compartido, y navegar entre las imágenes que se nos hayan enviado.

Editando álbumes

Esta es una de esas funciones poco conocidas. Los álbumes pueden tener tanto fotos como vídeos en su interior, pero además hay formas de darle cierta estructura a los mismos. Cuando se crea un álbum se pueden poner elementos que organizan el interior de ese álbum:

Texto : Se puede poner un texto separando grupos de fotos.

: Se puede poner un texto separando grupos de fotos. Localización : se pueden poner localizaciones de Google Maps.

: se pueden poner localizaciones de Google Maps. Mapas: Si el álbum es de un viaje existe la opción de poner un pequeño mapa con la ciudad de salida y la de destino.

Además, estos elementos se pueden organizar, creando zonas con fotos, otras con textos, otras con lugares, mapas en medio de ellas, etc. La organización ya queda a criterio de cada persona.

Imprimir Fotos

Pese a que la esencia misma de Google Fotos es almacenar nuestros recuerdos digitales, es cierto que aún hay mucha gente que quiere tener álbumes en papel, por lo que Google creó una opción para encargarlos directamente desde la aplicación. De esa forma se podría pedir un álbum con las fotos que se quiera, y llegaría a casa.

Impresión en Google Fotos

Además de poder imprimir las fotos de forma independiente, es posible pedirlas impresas en un lienzo, o bien pedir un álbum encuadernado. Los precios varían, pero suelen ser asequibles. Los álbumes cuestan unos 15 euros en tapa blanda y unos 25 en tapa dura. Las copias de fotos impresas cuestan unos 15 céntimos de euro cada una, aunque depende de la cantidad. Por último, los lienzos dependen del tamaño, pudiendo costar desde 22 a 113 euros.

Usando Chromecast

Una de las ventajas que tienen las aplicaciones de Google es que permiten enviar el contenido de las mismas a los Chromecast o altavoces con pantalla. Esto no es una excepción en Google Fotos, y se pueden enviar las imágenes de un álbum a una pantalla compatible, sea la TV o un altavoz, y ver ahí un pase de diapositivas.

Álbum de Google Fotos en móvil y en Google Nest

Además, si se prefiere se puede seleccionar cualquiera de los álbumes creados para que aparezcan de manera automática en estas pantallas, como una suerte de marco de fotos virtual, desde la propia interfaz de la pantalla, sin tener que hacer nada en el móvil.

