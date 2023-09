Cómo tener la funcionalidad estrella del iPhone 15 Pro en cualquier teléfono Android

Apple nunca se ha caracterizado por ser la primera en incluir nuevas funciones en sus móviles. Lo normal en la empresa era esperar a que otros abrieran el camino y luego estudiar cómo hacerlo a su manera, de la forma más sencilla y fluida posible. Esto lo acabamos de ver con los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max.

Los dos modelos Pro de la compañía son ahora bastante más diferentes de sus antecesores. No sólo cuentan con un nuevo material, el titanio, sino que mantienen la presencia de un tercer sensor, el zoom óptico, que sus hermanos pequeños no tienen. Además, el procesador es el nuevo A17 pro, en vez del A16 que usan los iPhone 15 y 15 Plus.

Pero el cambio exterior más importancia, que no comparten con los modelos base, es el Botón de Acción. En sus modelos más caros Apple ha eliminado el pulsador que permitía cambiar entre los diferentes modos de sonido. Ahora es un botón programable que permite abrir cualquier aplicación, activar la cámara, encender la linterna... De hecho, es tan personalizable que ha sorprendido a los propios usuarios. Parece que los botones físicos se quedan más tiempo de lo que se esperaba.

Programando el botón en Android

Son muy pocos los móviles Android que disponen de un botón físico que permita el uso del mismo para realizar acciones concretas. Normalmente, los móviles tienen tres botones, los dos de volumen y el de encendido. Algunos modelos, como los Sony Xperia, tienen un botón para la cámara, y otros, como los Wiko, para el asistente de Google.

Ciertas marcas dan al usuario la oportunidad de elegir qué haría ese botón extra, pero son las menos. Por suerte, en Android hay aplicaciones que nos permiten crear atajos en los botones físicos para realizar las acciones que queramos. Una de ellas es Button Mapper, y es gratuita.

Button Mapper

Esta aplicación nos deja elegir qué sucederá cuando pulsemos uno de los botones del móvil no sólo si lo pulsamos una vez, sino si lo mantenemos pulsado o si lo tocamos varias veces. Esto es importante porque es posible que no queramos modificar el funcionamiento básico del botón, en especial si solo hay tres. De esta forma, se puede hacer que se abra una app si se pulsa dos veces en el botón de bajar volumen, o que se encienda la linterna si dejamos pulsado el botón de subir volumen...

Lo mejor de esta aplicación es que permite que se configuren de manera personalizada. Hay una opción de pago dentro de la app, pero no es necesario comprarla para poder optar a las acciones básicas, más que suficientes si se quiere personalizar un botón.

