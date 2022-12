Little Lunches, la app de dietas personalizadas y gratuitas que te ayudará a cuidarte más

Si buscas una dieta que se adapte a tus alergias y tus necesidades, Little Lunches es de la aplicación indicada gracias a su sistema de personalización de los alimentos, que te ayudará a evitar todos esos productos que no puedes comer.

[4 aplicaciones para saber la calidad del aire desde el móvil]

Y es que, hay veces en las que la dificultad de la dieta no solo radica en no comer cosas que no puedes comer, sino también en saber cómo prepararte las comidas y las cenas para que estas sean sanas.

Esta app te ayudará, además, a conocer nuevas recetas, y lo mejor es que puedes aumentar el número de comensales para que te muestre nuevas proporciones para los ingredientes.

Dietas personalizadas y originales

Little Lunches restricciones El Androide Libre

Little Lunches es una app bastante recomendable si buscas dietas sencillas, sanas y en las que, además, se eviten alimentos que no puedes comer, como lácteos, gluten o frutos secos, por ejemplo.

También tienes la opción de planificar las comidas de la semana para los próximos días, apuntándolo y haciendo que no tengas que pensar en qué cocinar, solo abrir la app y ver qué es lo que toca para el día de hoy.

Little Lunches recetas del día El Androide Libre

Antes de nada, también puedes elegir otros parámetros que influirán en las recomendaciones que te hacen en cuanto a las recetas. Puedes añadir o quitar recetas del plan semanal para que te lo muestren.

Cuando veas un plato que te guste, solo tienes que pulsar en él para ver información como el tiempo que se tarda en preparar el plato o bien el tamaño de este y el número de personas para el que quieres la receta. Al final de cada receta, hay una tabla con los valores nutricionales

DSC04739 El Androide Libre

Por otra parte, también suele haber un vídeo que te explica al detalle cómo prepararlo, además de los ingredientes, que vienen con determinadas cantidades en función de para cuánta gente lo prepares, algo muy útil para no complicarte.

A la hora de buscar nuevas recetas, también podrás filtrarlas en función del tipo de comida, las restricciones dietéticas o el estilo de la receta en función de su origen. En su sección de favoritos podrás guardar las recetas que más te gusten.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan