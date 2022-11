Si tienes un smartwatch con Wear OS 2 una de las apps más usadas de Google ya no está disponible

Wear OS 2 se queda sin el soporte a Google Keep El Androide Libre

No todos los relojes inteligentes se actualizan a Wear OS 3, y algunos incluso son lanzados hace poco con esta versión para que se complique estar a la última con un wearable basado en la capa personalizada de Android para este tipo de dispositivos. Ahora sabemos que Google Keep ha sido dado de baja para recibir soporte para smartwatches con Wear OS 2.

Sin una de las apps de Google

Vía 9to5Google conocemos que Google Keep, una de las apps de notas más importantes del ecosistema de Android, ya no recibirá el soporte para dispositivos wearables con Wear OS 2.

Es decir, que si se tiene un reloj inteligente con esta versión de Wear OS y se intenta buscar la app Keep, la Google Play Store no dará ningún resultado de búsqueda. Habría que ir al sitio web con el listado para ir directos a la lista 'Compatibilidad para tus dispositivos activos' y así leer que la aplicación no funciona en tu dispositivo.

Nuevo diseño de Keep en Wear OS 3 El Androide Libre

La versión 5.22.452.00.97 de Keep en el Pixel Watch sería la última con Android 11 y superior como un requerimiento. Y todo se debe a que un usuario ha encontrado hace unas horas la baja al soporte de dicha aplicación en Wear OS 2.

Esta baja coincidiría con el rediseño de Material You para mejorar la app y así ofrecer una nueva experiencia que solamente reciben aquellos smartwatches con Wear OS 3. Algunos detalles en el diseño revelan que el acento en el color amarillo habría sido eliminado, mientras que la gran novedad sería esa forma tipo píldora para ser vista en todos los elementos de la interfaz de la app.

Nuevo diseño de Keep en Wear OS 3 El Androide Libre

Una actualización en el diseño que llegó en el mes de septiembre justo después de la implementación de un nuevo botón que permite crear notas o listas rápidas. Lo que todavía no se entiende es porque ya no se recibirá soporte a esta app para una versión anterior a Wear OS 2 que no dista mucho en el tiempo.

