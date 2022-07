Así es como Netflix te cobrará 3 euros más por compartir la contraseña de tu cuenta

Que Netflix está en crisis no es ningún secreto. La propia compañía prevé una importante caída de usuarios en los próximos resultados financieros, que se suma a la que ya sufrió a principios de año.

Seguro que a cualquier usuario habitual de Netflix se le ocurren motivos para esta caída. Puede que sea simplemente que, tras lo peor de la pandemia, ya no hay tanta gente aburrida en casa. O puede que las últimas producciones propias no hayan calado entre la audiencia. En cambio, el CEO de Netflix, Reed Hastings, tiene otra explicación: la culpa es de quienes comparten sus cuentas con otras personas.

Es cierto que la idea de compartir la cuenta es más vieja incluso que Netflix; si somos dos amigos, ¿para qué pagar cada uno por una cuenta si podemos pasarnos la contraseña? Es una lógica que sigue mucha gente y que supone que Netflix pierde potenciales suscriptores de pago. Es una costumbre especialmente popular en Latinoamérica y algunos países asiáticos, y por eso la compañía ya ha implementado algunos programas piloto en esos mercados para atajar esta práctica.

Netflix Homes, paga por estar en otra casa

La última solución a este problema se llama Netflix Homes, y ha aparecido de repente en la sección de ayuda de Netflix sin ningún tipo de anuncio oficial. La idea es muy simple: a partir de ahora, podemos definir “casas” que podrán acceder a nuestra cuenta de Netflix. Por defecto, cada cuenta tendrá una “casa” incluida, que no tiene necesariamente que ser una casa, o nuestra casa.

Netflix califica como “casa” a cualquier localización física en la que usemos Netflix en cualquiera de nuestros dispositivos; la excepción son los móviles y ordenadores portátiles que usemos mientras viajemos, ya que en ese caso no se detectará como que estamos en otra casa. Sólo cuenta si usamos Netflix en el televisor.

En otras palabras, si usamos Netflix en otro hogar aparte del habitual, eso cuenta como otra “casa”, aunque tenemos un periodo de gracia de dos semanas por año, durante las cuales no “contará” si usamos Netflix en otro sitio. Netflix usará datos como la dirección IP, el identificador del dispositivo y la actividad de la cuenta para determinar si estamos usando la cuenta fuera de casa.

Es fácil ver por dónde van los tiros: para añadir nuevas “casas” en otras localizaciones, tendremos que realizar un pago de 2,99 dólares adicional a la cuota que paguemos cada mes. A efectos prácticos, eso supone que podemos tener personas de fuera conectadas a nuestra cuenta desde sus casas, siempre y cuando paguemos 3 dólares más por cada una; aunque los precios en euros no han sido anunciados todavía. Para evitar abusos, la cantidad de casas que podemos añadir depende de qué plan tenemos; podemos añadir 3 como máximo con el plan ‘Premium’.

Netflix defiende este sistema de “casas” aclarando que no será automático. Es decir, que no añadirá “casas” si detecta que estamos entrando desde otro sitio, pero sí que nos pedirá añadir una casa nueva y aprobar el pago adicional si lo intentamos.

Dado que Netflix no ha anunciado oficialmente esta función, no está claro qué países se verán afectados. Sólo sabemos que será lanzada el próximo 22 de agosto, pero no sabemos cómo ni dónde.

