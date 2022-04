YouTube estrena nueva animación para el botón de me gusta con más chispa que nunca

De lo último que supimos de YouTube fue la novedad de la transcripción de vídeos. Lo de hoy es un pequeño aporte, pero que va a dar mucha vida y animación a esos momentos en los que nos guste un vídeo y queramos apretar ese botón tan de YouTube. Y es que según podemos saber la app de YouTube tanto en Android como en iOS estrena una animación nueva para el botón de me gusta.

Un botón de me gusta bien animado

Este botón ha estado apareciendo en algún momento en esas pruebas que hace la gran G con YouTube, pero esta vez, y vía 9to5Google, se está desplegando para ir llegando a más usuarios que están disfrutando de esta nueva experiencia al pulsar el botón de me gusta.

La nueva animación de me gusta El Androide Libre

Ahora, cuando vayas a pulsar el botón de me gusta en YouTube para Android, se genera una animación nueva compuesta de una serie de fuegos artificiales y líneas animadas que le dan un toque muy especial a ese momento tan importante para los YouTubers que generan contenido de alta calidad.

Esta animación viene a raíz del desencanto provocado por la eliminación del contador de no me gusta, que fue uno de los cambios más radicales llevados a cabo nunca por YouTube. De esta manera, se gratifica ese momento tan especial para que desde un móvil podamos observar esa animación y nos dé por dar más me gusta a más vídeos.

Lo curioso es que ahora, cuando se pulsa sobre el botón de no me gusta, se genera una notificación de saber más que lleva a la página de actualizaciones para creadores para así conocer los últimos cambios llevados a cabo por la plataforma.

Una de esas novedades curiosas con la animación nueva para el botón de me gusta para YouTube en Android e iOS.

