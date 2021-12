Inmortaliza cómo son tus días con DailyBean

DailyBean es una aplicación de estilo de vida, pero lejos de servir para llevar hábitos saludables como Fabulous, tiene la función de servir como registro para que anotes cómo te ha ido al día, contando tus emociones y sentimientos, además de poder poner fotografías e incluso incluir una descripción que te ayude a recordarlo todo mejor cuando lo mires más adelante.

Registra tu día a día con todo lujo de detalles

Ficha de DailyBean El Androide Libre

En cada día, vas a poder anotar fácilmente mucha información, como el humor que has tenido a lo largo del día, a quien has visto, qué has hecho o cómo te has sentido, y la mayoría de cosas sin marcar una sola casilla, solo con seleccionar de entre las opciones que da la app.

Puedes registrar rápidamente tu estado de humor con únicamente pulsar en la cara que aparece en la parte inferior de la aplicación, lo cual te llevará al panel con el resto de variables. Aquí, también puedes adjuntar fotografías o incluso anotaciones, por lo que puedes tener muchos detalles sobre cómo han ido tus días.

Vista de mes en DailyBean El Androide Libre

Si eres una persona a la que le cuesta acordarse de estas cosas, podrás establecer recordatorios para que te avisen todos los días a la misma hora para que introduzcas información. Lógicamente, lo mejor es poner estos recordatorios por la noche.

Observa cómo ha sido tu mes en el calendario

Estadísticas DailyBean El Androide Libre

Además, hay otro apartado llamado Análisis en el que podrás ver algunos gráficos que reflejan la evolución que has tenido en diferentes periodos. Una de las cosas positivas es que hay espacio para incluir información sobre muchas de las variables que puedes introducir.

Por otra parte, la vista de calendario te mostrará de manera muy gráfica tu estado a lo largo del mes para que la puedas ver rápidamente, sin tener que profundizar mucho, aunque si quieres podrás acceder a toda la información de cada día pulsando sobre él.

Ránking DailyBean El Androide Libre

Cómo descargar en Google Play

DailyBean es una aplicación que puedes descargar de forma gratuita en Google Play, y cuenta con una versión premium que probarás durante los primeros 7 días desde que la abras por primera vez.

