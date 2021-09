La aplicación de Google TV recibe una mejora muy esperada que no podrás usar

Google anunció Google TV con la llegada de su último Chromecast, y tras esto, la tecnológica estadounidense lanzó a Google Play una aplicación con el mismo nombre desde la que permite buscar contenido para reproducir en tu televisor.

Ahora, la aplicación ha añadido una de las funciones que los usuarios más reclamaban, que es la integración de un mando a distancia desde el que poder controlar el sistema. Sin embargo, muchos usuarios no podremos probar esta característica, al menos de momento.

La aplicación de Google TV integra un mando a distancia

Google ha decidido incluir un mando dentro de la aplicación de su nueva plataforma en su versión 4.28.46, desde la cual se podría controlar el sistema con unos controles bastante cómodos, que incluyen un pad para mover el puntero con el dedo, tal como recoge 9to5Google.

Además de integrarse en un apartado de Google TV, el acceso a este mando a distancia también estaría disponible desde los ajustes rápidos que se encuentran en la cortina de notificaciones, lo que permite activarlo rápidamente.

Google TV App El Androide Libre

Aún presenta ciertos problemas en su funcionamiento según este medio, y hay ocasiones en las que el dispositivo no conecta, o muestra avisos erróneos. Sin embargo, no es por eso por lo que no vas a poder utilizar esta aplicación.

La aplicación de Google TV solo está disponible, por ahora, en Estados Unidos, y podría desembarcar en otras regiones dentro de poco, ya que según la compañía estadounidense, es la sustituta de Play Movies & TV.

